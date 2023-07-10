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Dul ve yetim aylığı Temmuz zammıyla kaç para oldu? Yeni zam hesaplaması geldi! Güncel maaşlar kaç TL yatacak?

Emekli sandığı, SSK ve Bağkur'dan emekli olmuş kişilerin vefatından sonra, eşleri veya bekar/dul kız çocukları, belirli şartları sağlamaları durumunda dul ve yetim aylığından faydalanır.

Dul ve yetim aylığı Temmuz zammıyla kaç para oldu? Yeni zam hesaplaması geldi! Güncel maaşlar kaç TL yatacak?
Yayın Tarihi : 2023-07-10 11:15

Yeni zam hesaplaması geldi! Güncel maaşlar kaç TL yatacak? Dul ve yetim aylığı Temmuz zammıyla kaç para oldu- Dul ve yetim aylığı alan birçok vatandaş, emekli maaşlarına yapılacak zammı bekleniyordu. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, memur emeklilerine yüzde 17,55, SSK ve Bağkur emeklilerine ise yüzde 19,77 oranında zam müjdesi verildi.

Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre, dul ve yetim aylığı alan vatandaşların maaşları da emekli maaşlarındaki zamla birlikte güncellenmektedir. Bu bağlamda, yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında dul ve yetim aylığına zam uygulanmaktadır. 2023 yılının ikinci yarısı için emekli maaşlarına uygulanacak zam oranı yüzde 25 olarak açıklanmıştır. Dul ve yetim aylığı belirlenirken, emekli maaşları baz alınmaktadır.

Emekli sandığı, SSK ve Bağkur'dan emekli olmuş kişilerin vefatından sonra, eşleri veya bekar/dul kız çocukları, belirli şartları sağlamaları durumunda dul ve yetim aylığından faydalanabilmektedir.

Örnek olarak, 2.000 Türk Lirası dul-yetim aylığı alan bir vatandaşın maaşının, Temmuz zammının ardından 2.500 Türk Lirası olması öngörülmektedir.

Vefat eden kişi sigortalıysa, eşine yüzde 50 oranında ölüm aylığı bağlanırken, hiç çocuğu olmayanlara ise yüzde 75 oranında aylık bağlanmaktadır.

Ölen kişinin bir çocuğu varsa, çocuk yüzde 25 oranında ölüm aylığı almaktadır. Çocuk sayısına göre ödenecek ölüm aylığı toplam aylığı aşmamaktadır. Bu nedenle, eş ve çocuklar arasında belirli bir indirim yapılarak aylık bağlanır. 

Dul ve yetim aylığı, vefat eden kişinin sigortalı olması durumunda eşine veya çocuklarına bağlanan bir sosyal güvenlik yardımıdır. Dul ve yetim aylığının hesaplanması, belirli kriterlere göre yapılır ve bu kriterler Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenmiştir.

Dul ve yetim aylığı hesaplamasında dikkate alınan ana unsurlar şunlardır:

Vefat Eden Kişinin Sigortalılığı: Dul ve yetim aylığı alabilmek için vefat eden kişinin sigortalı olması gerekmektedir. Yani Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) prim ödemiş bir kişinin vefat etmesi durumunda, eşi veya çocukları dul ve yetim aylığı talep edebilir.

Dul ve Yetim Durumu: Dul ve yetim aylığı, vefat eden kişinin eşi veya çocukları arasında paylaştırılır. Eşe dul aylığı, çocuklara ise yetim aylığı bağlanır. Dul ve yetim durumu, belirli kriterlere göre değerlendirilir. Örneğin, eşin yaşlılık, malullük veya işsizlik aylığı alıp almadığı, çocukların yaşları ve okuyor olup olmadıkları gibi faktörler göz önünde bulundurulur.

Aylık Bağlama Oranı: Dul ve yetim aylığı, vefat eden kişinin emekli maaşına bağlı olarak hesaplanır. Emekli maaşı, dul ve yetim aylığına esas alınacak tutardır. Vefat eden kişinin emekli maaşı yüksekse, dul ve yetim aylığı da buna göre artar.

Ölüm Aylığı Oranları: Vefat eden kişinin eşine ve çocuklarına bağlanacak ölüm aylığı oranları belirlenmiştir. Eşe bağlanacak aylık oranı yüzde 50'dir. Eğer çocuk yoksa veya çocuklar evli ve kendi gelirlerine sahipse, eşe bağlanacak aylık oranı yüzde 75'e yükselir. Çocuklara bağlanacak ölüm aylığı ise, vefat eden kişinin sigortalı olduğu süre ve çocuk sayısına bağlı olarak belirlenir.

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