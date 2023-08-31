Doları o güne kadar alın adeta fırlayacak Dolar 42 TL O gün gelmeden olacak

Tüm tahminlerinde yanılmayan ünlü ekonomist Selçuk Geçer yeni bir tahmin yaptı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaları ile dikkatleri üzerine toplayan Selçuk Geçer dolar tahmini herkesi ürküttü. Doları olanı mutlu eden ancak olmayan ve hayat mücadelesini yaşayan vatandaşı tedirgin eden açıklama Selçuk Geçer tarafından yapıldı. Selçuk Geçer doların 42 TL olacağı tarihi verdi.

Döviz kurları piyasa koşullarına göre sürekli olarak değişkenliğini sürdürmektedir. Ancak ekonomist Selçuk Geçer’in yaptığı açıklamalara göre doların 42 TL seviyesini görmesi sürpriz olmayacak. Geçer, Merkez Bankası’nın aldığı faiz kararı ve akabinde de Powell’ın konuşması ile birlikte altın ve dolarda girilecek olan dönem hakkında bilgi verdi. Yükselişe dair yaptığı aıklamalarında bilgi birikimi ve tahminlerini sundu.

Küresel piyasalarda uzun süredir yaşanan gerginlik, FED başkanı Powell’ın faiz artırımına yönelik verdiği güçlü sinyaller dolar ve altında hızlı yükselişi etkilediği bildirilirken, Merkez Bankası’nın aldığı faiz kararı sonrası hızla düşüşe geçen döviz ve değerli madenler yeniden toparlanma sürecine girdiği de kur oranları takibi ile ortaya çıktı.

Geçer açıklamasında Geçer, “FED başkanı Powell’ın konuşmasına bakıldığında anladık ki faiz artırımı yapılacak. Fakat bu kaotik bir faiz artırım olmayacak” derken enflasyon konusunda da artışın devam edeceği sinyalini verdi. Özellikle de faiz arttırımı konusunda bir beklentinin de olmadığını sözlerine ekledi. Doların Türk lirası karşısında ne yönde hareket edeceği piyasa koşullarına bağlı olsa da uzmanlar yaptığı açıklamaları ile kışa kalmadan doların 42 TL seviyesine ulaşacağını belirtti.