Dolar o tarihte pik yapacak! Doları olanlara ünlü ekonomistten uyarı! Dolar 47 TL olacak

Doları olanlara ünlü ekonomistten uyarı! Dolar 47 TL olacak! Dolar o tarihte pik yapacak- Selçuk Geçer'in yaptığı açıklamalara göre, doların hızlı bir şekilde artış göstererek 28 TL'den 47 TL'ye çıkabileceği öngörülmekte. Bu durum, dolar sahiplerini yeni bir bakış açısıyla düşünmeye sevk ediyor. Son zamanlarda yaşanan enflasyonun etkisiyle altın ve dolar gibi yatırım araçlarının fiyatları artmaya devam ediyor. Bu sebeple yatırımcılar, gelecekte yükselme potansiyeli olan yatırım araçlarına yönelmeyi tercih ediyorlar. Dolar, altın ve borsa gibi yatırım araçlarının ani değişimleri, yatırımcıların dikkatini çekerken aynı zamanda ünlü ekonomistlerin tahminleri de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bu tahminler, yatırımcılara yön vermede önemli bir rol oynuyor.

Biz de Uşak Gündem olarak, ekonomistlerin yaptığı yorumları yakından takip ediyor ve sizlere sunuyoruz. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'in son dolar tahminleri de oldukça dikkat çekici. Yaptığı tahminlere göre, doların 47 TL'ye kadar çıkabileceği ön görülüyor.

Doların Yükselişi ve Selçuk Geçer'in Tahminleri

Selçuk Geçer, doların yıl sonuna doğru hızlı yükselişler yaşayabileceğini ifade etti. Özellikle yıl sonuna doğru doların artışını sürdüreceğini öne süren Geçer, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bu tahmin benim şahsi görüşüm değil. Avrupa'nın ve dünyanın en büyük bankalarından biri olan Deutsche Bank'ın yıl sonu dolar tahminidir." Geçer, daha önce yıl sonu beklentisinin 27 TL civarında olduğunu ancak bu rakama bugün itibariyle ulaşıldığını ve doların bundan sonraki seyrinin durdurulamayacağını ifade etti. Geçer'e göre, dolar yıl sonu itibariyle 32 TL olacak ve bu noktadan sonra yükselmeye devam edecek.

Selçuk Geçer, Türkiye'de enflasyonun artış eğiliminde olduğuna dikkat çekti ve TÜİK enflasyonunun doların 40 TL üzerine çıktığını belirtti. Devam eden enflasyonun etkisiyle, doların muhtemelen 45 TL'ye doğru ilerleyeceğini öngördü. Aynı zamanda Geçer'e göre, Deutsche Bank ve diğer yabancı finans kuruluşları da Türkiye'deki enflasyonun artacağını öngörmekte.