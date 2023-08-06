Advert

Dolar o tarihte pik yapacak! Doları olanlara ünlü ekonomistten uyarı! Dolar 47 TL olacak

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, geçtiğimiz yıl sonu itibariyle doların 47 TL'ye kadar yükselme olasılığına dikkat çekerek doları elinde bulunduranlara uyarılarda bulundu.

Dolar o tarihte pik yapacak! Doları olanlara ünlü ekonomistten uyarı! Dolar 47 TL olacak
YAŞAM
Yayın Tarihi : 1970-01-01 03:00

Doları olanlara ünlü ekonomistten uyarı! Dolar 47 TL olacak! Dolar o tarihte pik yapacak-  Selçuk Geçer'in yaptığı açıklamalara göre, doların hızlı bir şekilde artış göstererek 28 TL'den 47 TL'ye çıkabileceği öngörülmekte. Bu durum, dolar sahiplerini yeni bir bakış açısıyla düşünmeye sevk ediyor. Son zamanlarda yaşanan enflasyonun etkisiyle altın ve dolar gibi yatırım araçlarının fiyatları artmaya devam ediyor. Bu sebeple yatırımcılar, gelecekte yükselme potansiyeli olan yatırım araçlarına yönelmeyi tercih ediyorlar. Dolar, altın ve borsa gibi yatırım araçlarının ani değişimleri, yatırımcıların dikkatini çekerken aynı zamanda ünlü ekonomistlerin tahminleri de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bu tahminler, yatırımcılara yön vermede önemli bir rol oynuyor.

Biz de Uşak Gündem olarak, ekonomistlerin yaptığı yorumları yakından takip ediyor ve sizlere sunuyoruz. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'in son dolar tahminleri de oldukça dikkat çekici. Yaptığı tahminlere göre, doların 47 TL'ye kadar çıkabileceği ön görülüyor.

Doların Yükselişi ve Selçuk Geçer'in Tahminleri

Selçuk Geçer, doların yıl sonuna doğru hızlı yükselişler yaşayabileceğini ifade etti. Özellikle yıl sonuna doğru doların artışını sürdüreceğini öne süren Geçer, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bu tahmin benim şahsi görüşüm değil. Avrupa'nın ve dünyanın en büyük bankalarından biri olan Deutsche Bank'ın yıl sonu dolar tahminidir." Geçer, daha önce yıl sonu beklentisinin 27 TL civarında olduğunu ancak bu rakama bugün itibariyle ulaşıldığını ve doların bundan sonraki seyrinin durdurulamayacağını ifade etti. Geçer'e göre, dolar yıl sonu itibariyle 32 TL olacak ve bu noktadan sonra yükselmeye devam edecek.

Selçuk Geçer, Türkiye'de enflasyonun artış eğiliminde olduğuna dikkat çekti ve TÜİK enflasyonunun doların 40 TL üzerine çıktığını belirtti. Devam eden enflasyonun etkisiyle, doların muhtemelen 45 TL'ye doğru ilerleyeceğini öngördü. Aynı zamanda Geçer'e göre, Deutsche Bank ve diğer yabancı finans kuruluşları da Türkiye'deki enflasyonun artacağını öngörmekte.

Benzer Haberler
Hurda fiyatlarına okkalı zam yapıldı! Fiyatlar arşa çıktı! Bakır ve demir hurda fiyatı kaç TL oldu? Hurda fiyatlarına okkalı zam yapıldı! Fiyatlar arşa çıktı! Bakır ve demir hurda fiyatı kaç TL oldu?
Altın fiyatlarında piyasanın içinden geçen gelişme! İslam Memiş ortalığı ayağa kaldırdı! On numara fırsat o tarihte geliyor! Altın fiyatlarında piyasanın içinden geçen gelişme! İslam Memiş ortalığı ayağa kaldırdı! On numara fırsat o tarihte geliyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı! A'dan Z'ye alayına nakit destek! E-devlet başvuruları başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı! A'dan Z'ye alayına nakit destek! E-devlet başvuruları başladı
PTT iş başvurusu şartları nedir? PTT personel alımları önümüzdeki hafta başlıyor mu? Net başvuru tarihi... PTT iş başvurusu şartları nedir? PTT personel alımları önümüzdeki hafta başlıyor mu? Net başvuru tarihi...
Emeklilere promosyon rakamları arşa çıktı! Akbank, Garanti BBVA ve DenizBank çıtayı yükseltti! Emeklilere promosyon rakamları arşa çıktı! Akbank, Garanti BBVA ve DenizBank çıtayı yükseltti!
2. el otomobil almak isteyenlere artık güzl haber verildi! Tarih açıklandı! Galericiden, sahibinden fiyatlar dibi görecek! Bekle gör 2. el otomobil almak isteyenlere artık güzl haber verildi! Tarih açıklandı! Galericiden, sahibinden fiyatlar dibi görecek! Bekle gör
ÇOK OKUNANLAR
Ziraat Bankası'ndan hesabı olan varsa dikkat, Banka 2 gün süre verdi, İşlem yapmanız gerekmektedir
  • 06-08-2023 08:26

Ziraat Bankası'ndan hesabı olan varsa dikkat, Banka 2 gün süre verdi, İşlem yapmanız gerekmektedir

Banka vatandaşı mest etti! Migros'tan alışveriş yapanlara 2.000 TL hediye jesti geldi
  • 09-08-2023 08:23

Banka vatandaşı mest etti! Migros'tan alışveriş yapanlara 2.000 TL hediye jesti geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Günlük 2 paket sigara fiyatına taksitle 2 yıl ertelemeli 5 yıl vadeli faizsiz 150.000 TL kredi müjdesi
  • 11-08-2023 13:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Günlük 2 paket sigara fiyatına taksitle 2 yıl ertelemeli 5 yıl vadeli faizsiz 150.000 TL kredi müjdesi

SGK'dan bayram ettiren açıklama! 240.000 TL faizsiz konut kredisi verilmeye başlandı!
  • 08-08-2023 09:56

SGK'dan bayram ettiren açıklama! 240.000 TL faizsiz konut kredisi verilmeye başlandı!

Yapı Kredi Bankası hesabı olan kişilere 2 gün içerisinde 100.000 TL ödeme yapılacak, koşullar belirlendi!
  • 09-08-2023 21:17

Yapı Kredi Bankası hesabı olan kişilere 2 gün içerisinde 100.000 TL ödeme yapılacak, koşullar belirlendi!