Dolar o gün pat diye 32 lirayı geçiyor! Paranız kat kat katlanacak, Selçuk Geçer tarihi verdi

Paranız kat kat katlanacak, Selçuk Geçer tarihi verdi! Dolar o gün pat diye 32 lirayı geçiyor- Dolar yatırımcılarına müjdeli haber, ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den geldi. Uzun zamandır beklenen doların 32 TL'ye yükseleceği tahminleri sonunda paylaşıldı. Doların ne zaman 32 TL olacağı merak edilen bir konu haline gelmişken, Selçuk Geçer'in güncel tahminleri yatırımcıları heyecanlandırdı. İşte doların yükselişi ve Selçuk Geçer'in tahminlerine dair tüm detaylar:

Son zamanlarda dolar kurundaki hızlı yükseliş, yatırımcıları tedirgin etmişti. Ancak ekonomistlerin güncel bilgilerine göre, doların yükselişi stabil hale gelmeye başlamış durumda. Bu da yatırımcılara biraz nefes aldırmış gibi görünüyor.

Selçuk Geçer'den Dolar Tahmini

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'in dolar tahmini yatırımcılara umut ışığı oldu. Medyabar tarafından paylaşılan haberde, Selçuk Geçer'in doların 32 TL'nin üzerine çıkacağı yönündeki açıklamaları yer alıyor. Kendisinin sözleriyle, "Dolar kurunda 32 TL üzerini göreceğiz" şeklindeki tahmini, yatırımcıları oldukça heyecanlandırmış durumda.

Merkez Bankası Dolar Tahmini Aşıldı

Selçuk Geçer, daha önce de başarılı tahminleriyle gündeme gelmiş ve hatta davalık olmuş bir ekonomisttir. Şimdi ise, dolar kuruna dair yeni bir tahminde bulunarak gündemde yerini aldı. Selçuk Geçer'in tahminlerine göre, Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar tahmini olan 26 TL aşılarak doların 32 TL'nin üzerine çıkacağı öngörülüyor.

Doların 32 TL Olacağı Tarih

Selçuk Geçer, dolar kurunun baskılanmasının doğru olmadığını savunuyor ve serbest bırakılmasının daha uygun bir hamle olacağını ifade ediyor. Gerçek değerine yükselen doların yabancı yatırımcıları çekeceğini vurguluyor. Bu kapsamda, uzman isim Temmuz ayının sonu veya Ağustos ayının ortalarında dolar kurunun 32 TL'ye yükseleceğini tahmin ediyor.

Doların geleceğiyle ilgili merak edilenler, ünlü ekonomist Selçuk Geçer'in güncel tahminleriyle aydınlanıyor. Doların 32 TL'yi aşması beklenirken, yatırımcılar dikkatli bir şekilde piyasayı takip etmeye devam edecektir. Ancak unutulmamalıdır ki finansal yatırımlar her zaman belirsizlikler içerir ve yatırımcılar riskleri göz önünde bulundurarak kararlarını vermeli ve uzman görüşlerini takip etmelidir.

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