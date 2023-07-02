Dolar ne 35 TL ne de 45 TL görecek! Merkez Bankası doların geleceği seviyeyi resmen açıkladı! Dolar tam bu kadar olacak!

Merkez Bankası doların geleceği seviyeyi resmen açıkladı! Dolar tam bu kadar olacak! Dolar ne 35 TL ne de 45 TL olacak- Dolar/TL kurunda yukarı yönlü hareket devam ediyor. Yatırımcılar, doların geleceği hakkında meraklanarak "dolar ne kadar olacak, dolar yükselecek mi, dolar ne olur?" gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), 2023 yılı Haziran ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını geçtiğimiz haftalarda açıkladı ve cari yıl sonu dolar beklentisini belirledi.

Yatırımcılar, doların geleceği hakkında bilgi edinmek için ekonomistlerin yorumlarını ve tahminlerini de takip ediyor. Ekonomistlere göre, doların yıl sonunda 35 TL veya 45 TL olabileceği düşünülse de asıl açıklama Merkez Bankası'ndan geldi.

2023 yılı Haziran ayı piyasa katılımcıları anketinin sonuçlarına göre, cari yıl sonu dolar kuru beklentisi 26,18 TL, enflasyon beklentisi yüzde 38,55 ve faiz beklentisi yüzde 18,13 olarak belirlendi.

Anket katılımcılarının cari yıl sonu dolar kuru beklentisi bir önceki ankette 23,09 TL iken, bu anket döneminde 26,18 TL olarak yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki ankette 24,61 TL iken, bu anket döneminde 28,99 TL olarak kaydedildi.

Gelişmeleri takip etmeye devam ederek doların değerindeki değişikliklere yönelik güncel bilgilere ulaşabilirsiniz. Doların geleceği hakkında yapılacak değerlendirmelerde, piyasa koşulları ve diğer etkenler dikkate alınmalıdır.