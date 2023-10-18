Dolar kuruyla ilgili ilk defa böyle bir şey dedi: Selçuk Geçer tahminiyle piyasayı tarumar etti!

Ekonomist Selçuk Geçer, bu konuda yaptığı bir tahminle dikkatleri üzerine çekti. Merkez Bankası'nın dolar tahmini ve ekonomik gelişmeleri değerlendiren Geçer, doların Türk Lirası karşısında 30 TL'yi aşabileceğini belirtti. Dolar kurunun yükselişi, 2021 yılında hükümet tarafından uygulanmaya başlanan ekonomi politikaları ile hız kazandı. Doların Türk Lirası karşısında rekor seviyelere ulaşması, dolar sahiplerini endişelendirdi. Ekonomi politikalarında bazı değişiklikler olmasına rağmen doların yükselişi bir türlü engellenemedi.

Ekonomist Selçuk Geçer, son tahminiyle dikkatleri çekti. Merkez Bankası'nın 2023 yıl sonu dolar kuru tahmininin 27 TL olduğunu hatırlatan Geçer, bu tahminin şu anda yakalandığını belirtti. Ancak Geçer, yeni bir değerlendirme yapıldığında doların yıl sonu tahmininin 30 TL'nin üzerine çıkabileceğini düşündüğünü ifade etti. Geçer'e göre, doların serbest bırakılması, dolar kurunun gerçek değerine ulaşmasını sağlayacak ve yabancı yatırımcıların Türkiye'ye ilgi göstermesini teşvik edecektir.

Selçuk Geçer ayrıca, Merkez Bankası'nın 12 ay sonraki dolar beklentisinin 31 TL olduğuna dikkat çekti. Bu tahminler, doların yükselişinin devam edebileceğini gösteriyor.

Dolar Sahiplerine Selçuk Geçer'den Tavsiyeler

Dolar sahipleri, dikkatle takip ettikleri bu gelişmelerle ilgili endişeli olabilirler. Ancak Geçer, döviz hesaplarına gelebilecek olan vergi konusunda da açıklamalarda bulundu. Vergi gelebilir, ancak bu durumun kayıt dışını artırabileceğini belirtti. İnsanların paralarını bankadan çekerek vergiyi tek seferde ödeyebileceğini ve paralarını evde saklamaya başlayabileceğini ifade etti. Bu durumda, döviz pazarında fiyatların yükselebileceğini ve bankalarda ise fiyatların düşebileceğini söyledi. Bankaların döviz elde etmek için daha yüksek teklifler sunabileceğini ekledi.

Ekonomist Selçuk Geçer'in dolar kuruna dair tahminleri ve önerileri, dolar sahiplerine ve yatırımcılara rehberlik edebilir. Ancak, döviz piyasaları karmaşık ve birçok değişkene bağlıdır. Dolayısıyla, doların gelecekteki değerini tam olarak tahmin etmek zordur.

Dolar sahipleri, mali danışmanları veya uzmanlarıyla iletişime geçerek kişisel mali durumlarına uygun stratejiler oluşturabilirler. Diversifikasyon, riskleri azaltmak için bir dizi farklı varlık sınıfına yatırım yapmayı içeren bir yaklaşım olabilir. Ayrıca, ekonomik gelişmeleri yakından takip etmek ve yatırım kararlarını güncel verilere dayandırmak da önemlidir.

Doların gelecekteki seyrini etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörler arasında enflasyon, Merkez Bankası politikaları, uluslararası ilişkiler, ekonomik büyüme ve jeopolitik gelişmeler yer almaktadır. Bu nedenle, döviz piyasalarında işlem yapmadan önce bu faktörleri dikkatle değerlendirmek önemlidir.

Doların yükselişi ve ekonomik belirsizlikler, dolar sahipleri için önemli bir konu haline gelmiştir. Geçer'in tahminleri, bu konuda daha fazla bilinçlenmeyi gerektirebilir. Ekonomi ve döviz piyasalarını yakından takip etmek, geleceğe dair doğru adımlar atabilmek için önemlidir. Doların yükselişi ve ekonomik gelişmelerle ilgili haberleri takip etmeye devam edeceğiz.