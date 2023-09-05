Dolar kuru 45 TL olacak mı? Selçuk Geçer'den felaket analiz geldi!

Selçuk Geçer'den felaket analiz geldi! Dolar kuru 45 TL olacak mı- Selçuk Geçer, dolar kurunun düşmesini milli bir başarı olarak görmek yerine milli bir başarısızlık olarak nitelendirenleri eleştiriyor. Geçer, Atatürk'ün bağımsızlık ilanından sonra ilk adımının kapitülasyonları kaldırmak olduğunu hatırlatıyor ve ekonomik bağımsızlığın savaş kazanmanın önemli bir parçası olduğunu vurguluyor. Para biriminin gerektiği değerin üzerinde tutulması durumunda yabancı markaların pazarı ele geçireceği konusunda uyarıda bulunuyor.

"Güçlü TL" Yalanı ve Çıkış Yolu

Selçuk Geçer, "Güçlü TL" kavramının Türkiye'yi bir sömürge haline getirdiğini savunuyor ve bu durumdan kurtulmanın en iyi yolunun Türk Lirası'nı serbest bırakmak olduğunu belirtiyor. Para biriminin değerinin doğal olarak belirlenmesi gerektiğini savunuyor ve Japon Yeni'nin dolar karşısında değer kaybetmesinin Japon ekonomisini olumsuz etkilemediğini örnek olarak veriyor.

Dolar Kurunun Olması Gereken Seviye

Selçuk Geçer'e göre, Türk Lirası'nın enflasyon karşısındaki gerçek değeri, dolar kurunun 45 TL olması gerektiği yönünde. Bu değişikliğin yapılması halinde Türkiye'nin turizm gelirlerinin artacağını, ihracat gelirlerinin artacağını, yabancı sermayenin üretime katılacağını ve yastık altındaki altının piyasaya gireceğini savunuyor.

Cari açık konusunda özellikle dikkat çeken Selçuk Geçer, bu durumu kontrol altına almanın önemini vurguluyor. Cari açığın azaltılmadığı takdirde büyük kur krizleri yaşanabileceğini ve uzun vadeli borç bulmanın zorlaşacağını belirtiyor. Cari açığı azaltmanın, doların düşmesini beklemekten daha etkili bir yol olduğunu savunuyor.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir! Selçuk Geçer'in görüşleri ve analizleri, genel bir değerlendirme niteliğindedir.