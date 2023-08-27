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Dolar çakıldı, benzin fiyatlarında indirim tez geldi! Depoları fulleyecekler bir kez daha düşünün! İşte benzin dizel litre fiyatları

Son dönemde yaşanan ÖTV artışının ardından akaryakıt fiyatları yükselmiş, dolar kurundaki dalgalanmalar da bu durumu etkilemişti.

Dolar çakıldı, benzin fiyatlarında indirim tez geldi! Depoları fulleyecekler bir kez daha düşünün! İşte benzin dizel litre fiyatları
YAŞAM
Yayın Tarihi : 27-08-2023 09:57

Depoları fulleyecekler bir kez daha düşünün! İşte benzin dizel litre fiyatları... Dolar çakıldı, benzin fiyatlarında indirim tez geldi- Son dönemde yaşanan ÖTV artışının ardından akaryakıt fiyatları yükselmiş, dolar kurundaki dalgalanmalar da bu durumu etkilemişti. Ancak Perşembe günü yaşanan dolar kurundaki düşüş sonrası, akaryakıt fiyatlarında bir indirim beklentisi oluştu.

14 Mayıs seçimleri sonrasında dolar kurunun yükselmesi ve rekor seviyedeki enflasyon artışları, akaryakıt fiyatlarını da etkilemişti. Özellikle ÖTV zamları sonrasında akaryakıt fiyatları 40 TL'ye kadar çıkmıştı. Bu süreçte motorin fiyatları da seçimlerden bu güne kadar yüzde 110 oranında artış gösterdi. Brent petrol fiyatları ise 86 doların üzerinde seyrediyor.

İzmir, İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde benzine ve motorine gelen son güncellemelerle fiyatlar yine artış gösterdi. Ancak sektör temsilcilerinden gelen haberlere göre yarın gece itibarıyla motorin ve benzin fiyatlarında 2 ila 4 TL arasında bir indirim bekleniyor. Bu indirimin, dolar kurundaki hareketlilik olmaması durumunda yarın saat 10:00'dan sonra geçerli olması planlanıyor.

28 Ağustos 2023 tarihindeki akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 37.69 TL İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37.84 TL İstanbul Anadolu Yakası'nda LPG litre fiyatı: 15.90 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 37.74 TL İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37.90 TL İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 15.98 TL

Ankara'da benzin litre fiyatı: 38.28 TL Ankara'da motorin litre fiyatı: 38.41 TL Ankara'da LPG litre fiyatı: 16.15 TL

İzmir'de benzin litre fiyatı: 38.38 TL İzmir'de motorin litre fiyatı: 38.59 TL İzmir'de LPG litre fiyatı: 16.25 TL

Dolar kurunda yaşanan hareketliliğin yarınki indirimleri etkileyip etkilemeyeceği, akaryakıt fiyatlarının seyri üzerinde belirleyici olacak gibi görünüyor.

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