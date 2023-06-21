Dolar 42 TL, altın 5.500 TL olacak dedi! Daha önce söylenmeyeni söyledi! Tarih verildi!

Daha önce söylenmeyeni söyledi! Tarih verildi! Dolar 42 TL, altın 5.500 TL olacak dedi- Son dönemde dolar, altın ve Euro gibi döviz kurlarında yaşanan sürekli yükseliş, vatandaşların da dikkatini çekmeye devam ediyor. Özellikle seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte, vatandaşlar yatırımlarını altın gibi güvenli limanlara yönlendirmiş ve kuyumcularda yoğunluk yaşanmıştı. Ancak, en çok merak edilen konulardan biri dolar kurunun nasıl bir seyir izleyeceği olmuş ve dolar 23 TL'yi aşmıştı.

Bu bağlamda, ekonomist Selçuk Geçer'in dolar kuruyla ilgili yaptığı açıklamalar yakından takip edildi. Geçer'in tahminleri, gelecekteki dolar kuru hakkında çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor. Yaptığı tahminlerde tarih belirleyen Geçer, dolar kurunun net olarak 35 TL ile 42 TL arasında olacağını öngördü. Bu tahminin ardından piyasalarda yükseliş eğiliminin başlaması da dikkat çekici bir detay olarak öne çıktı.

Selçuk Geçer, ''40 TL'nin Altında Olmaz'' Dedi!

Yeni kabine ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atadığı bakanlar, birçok kişi için umut ışığı olarak görülse de maalesef yükselen enflasyon ve dolar kuruna henüz engel olunabilmiş değil. Bu durumda etiket fiyatları da sürekli olarak artmaya devam etti.

Ekonomistlerin açıklamalarında, dolar kurunun yükselmesinin kaçınılmaz olduğu vurgulanırken, Selçuk Geçer hem rakam hem de tarih konusunda oldukça net bir şekilde konuştu. Geçer'in açıklamasına göre doların 40 TL olacağı ve altın ile Euro gibi diğer dövizlerdeki hareketliliğin de bu doğrultuda devam edeceği belirtildi.

Selçuk Geçer, dolar konusundaki açıklamasıyla insanların yüzündeki gülümsemeyi silerken son derece net konuştu. Ünlü ekonomist, şu ifadeleri kullandı:

"Seçimden sonraki ilk 6 ay içinde yine döviz dalgalanmaları yaşanacak, doların 35-40 TL altında olmayacağını beklememeliyiz. Zor günler bizi bekliyor olacak ve bu duruma sabretmek zorundayız. Ancak sonrasında doğru modellerin uygulanmasıyla her şey dengeye oturabilir. 3 veya 5 yıl sonra Türkiye yeniden eski güçlü haline gelebilir. Kim iktidara gelirse gelsin, sihirli bir değneği olmayacak.

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