Dilan Polat Burs Başvurusu Nasıl Yapılır? İşte Başvuru Ekranı

Dilan Polat Vakfı Burs Başvuruları Nasıl Gerçekleşiyor? Dilan Polat Vakfından Öğrencilere Burs İmkanı. Magazin gündemini sürekli olarak meşgul eden ünlü isim Dilan Polat, şimdi de kurduğu vakıf ile gündemde. Dilan Polat Vakfı, özellikle kız çocukları, kadınlar ve maddi durumu yetersiz ailelerin çocuklarına burs vermek için kuruldu. Bu nedenle, Dilan Polat'ın desteklerinden faydalanmak isteyenler vakfın burs başvurusu hakkında bilgi arayışına girdi. Dilan Polat Burs Başvurusu Nasıl Yapılır? Dilan Polat Vakfı Burs Başvuru Ekranı

Dilan Polat: Kadın ve Çocuklara Destek Olma Amaçlı

Dilan Polat, magazin dünyasında yaşadığı olumsuzluklardan sonra Lupus hastalığına yakalandığını açıkladıktan sonra, bu zor dönemde kadın ve çocukların yanında olmaya karar verdi. Bu doğrultuda kurduğu vakfıyla burs araştırmaları başladı ve birçok öğrenci bu burslardan faydalanmak istiyor. Peki, bu burs başvuruları nasıl yapılıyor?

Dilan Polat Vakfı Burs Başvuru Süreci

Dilan Polat Vakfı'nın sunduğu burslar, öncelikle maddi desteğe ihtiyaç duyan ailelerin çocuklarına yöneliktir. Burs almayı umut edenlerin merakla beklediği başvuru süreci, vakfın resmi web sitesi üzerinden her yıl Eylül ayında başlıyor. Bursa başvuruda bulunacak adaylar, gerekli belgelerle beraber başvurularını tamamlıyor ve ardından yapılan mülakatlar sonucu burs almaya hak kazananlar belirleniyor. Başvurular için kullanılacak adres: Dilan Polat Vakfı Başvuru Ekranı olup, burs miktarları, maddi duruma göre değişkenlik gösterebilir.

Dilan Polat Vakfı Burs Kriterleri

Burs başvuruları için belirlenen şartlar:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Üniversite lisans veya ön lisans programında kayıtlı öğrenci olmak

Aile gelirinin asgari ücretin altında olması

Akademik başarı göstermek

Herhangi bir disiplin cezasının olmaması

Diğer kurumlardan burs almamış olmak ya da alıyorsa sonlandırma taahhüdü vermek

Dilan Polat Vakfı'nın değerlerine uygun hareket etmek ve vakıf etkinliklerine aktif katılım

Başvuru için gerekli belgeler: Nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrenci belgesi, transkript, gelir belgesi, ikametgah ve iki referans mektubu