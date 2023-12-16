Devletin desteği devam edecek: Emeklilere müjde var! E-devletten destek alın!

Devlet desteğinden yararlanmak isteyen emekliler, başvurularını e-devlet platformu üzerinden gerçekleştirebilecekler. Bu süreçte, emekli maaşı alan bireyin yaşadığı hanede kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması gerekiyor. Başvuruların tamamlanması için son tarih 31 Aralık olarak belirlenmiş durumda. Emekliler, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle e-devlet sistemine giriş yaparak destek için gerekli başvuru işlemlerini tamamlayabilecekler.

Destek miktarı, emekli maaşı alan kişinin aylık gelirine göre değişiyor. Asgari ücretin üçte birinden az gelire sahip olan emeklilere 15.000 TL'lik destek, aylık 850 TL taksitler halinde ödenecek. Asgari ücretin üçte biri ile asgari ücret arasında gelire sahip olan emeklilere 12.500 TL'lik destek, aylık 1000 TL taksitler halinde ödenecek. Asgari ücretin üzerinde gelire sahip olan emeklilere ise 10.000 TL'lik destek, aylık 1250 TL taksitler halinde ödenecek.

Küçük çocuğu olan ailelere ek bir destek de sağlanacak. Aylık 350 ile 650 TL arasında değişen çocuk destek bileşeni, ailelere ekonomik anlamda bir nefes aldıracak.

Devletin emeklilere yönelik bu destek paketi, mali yükünü hafifletme ve yaşam standartlarını iyileştirme amacını taşıyor. Bu adım, özellikle ekonomik sıkıntılarla mücadele eden emekliler için önemli bir destek olacak. Emekliler, aldıkları desteği diledikleri gibi kullanabilecekler, bu da ekonomik özgürlüklerini artıracak bir avantaj sunuyor. Türkiye, emeklilerine yönelik devam eden desteklerle sosyal refahını artırma ve toplumsal dayanışmayı güçlendirme yolunda önemli adımlar atmaya devam ediyor. Bu destek, emeklilerin yaşam kalitesini yükseltme hedefine katkı sağlayarak, ülke genelinde olumlu bir etki yaratacak gibi görünüyor.