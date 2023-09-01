Devlet tarafından 38 yaşın altındaki vatandaşa bedava ev veriliyor! İşte ücretsiz ev verilen yerler

İşte ücretsiz ev verilen yerler... Devlet tarafından 38 yaşın altındaki vatandaşa bedava ev veriliyor- Türkiye'de de kırsal kesimde pek çok ev ve bina atıl durumda bulunuyor. Bu evlerin bakımsızlığı ve kullanılmaması, şehirlere yönelik göçün artmasıyla birlikte daha da belirgin hale geliyor. Bu bağlamda, birçok kişinin aklında bir soru beliriyor: Türkiye, Japonya'da olduğu gibi kırsal kesime yönelik bir göç teşvik programı başlatabilir mi?

Japonya'da yaşanan benzer bir durumda, Akiya adı verilen hayalet evler gün yüzüne çıktı. Ülkenin nüfusunun büyük bir kısmının şehirlere göç etmesi sonucunda birçok şehir ve kasaba boşalmış durumda. Japonya hükümeti, bu hayalet şehir oluşumunu önlemek için çeşitli önlemler arıyor. Bu önlemlerden biri de bedava ev dağıtma kararı oldu.

Akiya sistemi kapsamında bedava ev sahibi olmak isteyen vatandaşların bazı şartları yerine getirmeleri gerekiyor. Bu şartlar arasında, başvuru yapacak kişilerin 38 yaşın altında olması, 18 yaşının altında en az bir çocuğa ve 48 yaşın altında bir eşe sahip olmaları bulunuyor. Ayrıca, bu evleri alan kişilerin evleri restore etmeleri gerekiyor.

Japonya'da bu program, nüfus patlaması sonucu oluşan boş evlerin değerlendirilmesi amacıyla başlatıldı. Türkiye'de de kırsal kesimde benzer bir durumun yaşandığı göz önüne alındığında, bu tür bir programın ülkemizde de uygulanabilir olduğu düşünülebilir. Ancak böyle bir programın Türkiye için uygun ve etkili olup olmadığı, yerel koşullar ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak değerlendirilmelidir.

Türkiye'nin kırsal kesimdeki atıl evleri nasıl değerlendireceği konusu, gelecekteki kalkınma planlarının ve göç politikalarının bir parçası olarak ele alınabilir. Bu tür bir programın olası etkileri, uzmanlar ve yerel yönetimler tarafından detaylı bir şekilde incelenmelidir. Türkiye'nin bu potansiyeli nasıl değerlendireceği ise zamanla şekillenecek bir konu olarak karşımıza çıkabilir. Sizce bu tür bir program Türkiye için doğru bir adım olur mu? Görüşlerinizi bekliyoruz.