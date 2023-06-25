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Devlet para musluklarını açtı! 250.000 TL geri ödemesiz, karşılıksız hibe verilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere yönelik geri ödemesiz 250 bin liralık hibe desteği sağlayacak olan projeye ilişkin açıklama yapmıştır.

Devlet para musluklarını açtı! 250.000 TL geri ödemesiz, karşılıksız hibe verilecek
Yayın Tarihi : 2023-06-25 09:26

250.000 TL geri ödemesiz, karşılıksız hibe verilecek! Devlet para musluklarını açtı- Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere yönelik geri ödemesiz 250 bin liralık hibe desteği sağlayacak olan projeye ilişkin açıklama yapmıştır. Uzman Eller Projesi adı altında sunulan destekle ilgili başvuruların alınmaya başlandığı bildirilmiştir.

Başvuruların tamamlanmasıyla birlikte, hibe desteğinin hangi kişilere sağlanacağı merak edilmektedir. Bu süreçte bakanlık tarafından da bilgilendirme yapılmıştır. Uzman Eller Projesi, kırsal kalkınma destekleriyle hayata geçirilen bir projedir. Projede, kırsal alanda yaşayan ve yaşamaya taahhüt eden kişilere tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren üniversitelerin fakülte ve meslek yüksekokulları, tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, laboratuvar hizmetleri ve gıda teknolojisi alanlarında eğitim veren lise ve dengi okullardan mezun olanlara destek sağlanıyor.

Devlet para musluklarını açtı! 250.000 TL geri ödemesiz, karşılıksız hibe verilecek

Bu kişiler, bitkisel üretim, hayvancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde uygulayacakları projeler için geri ödemesiz olarak 250 bin TL'lik hibe desteği alabileceklerdir.

Proje kapsamında toplamda 300 milyon lira hibe desteği sağlanacağı açıklanmıştır. En fazla projeye sahip olan il Konya olup, Şanlıurfa, Diyarbakır, Ankara ve İzmir gibi iller de yoğun proje sayısına sahip olarak belirlenmiştir. Toplamda 1200 proje için 300 milyon lira hibe desteği sağlanacaktır.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Uzman Eller Projesi çerçevesinde sağlanacak olan hibe desteklerinin yanı sıra çiftçilere tarımsal destek ödemeleri de sunmaktadır. Bu destekler arasında hayvan hastalığı tazminatı desteği, hububat-baklagil dane mısır desteği, yağlı tohumlu bitkiler desteği, toprak analizi desteği, anaç koyun desteği ve mazot-gübre desteği gibi yardımlar yer almaktadır.

Bu süreçte çiftçilere mazot ve gübre desteği de hesaplarına aktarılmıştır. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan hibe destekleri ve tarımsal destek ödemeleri, çiftçilere önemli bir destek sağlamakta ve tarım sektörünün gelişimine katkıda bulunuyor. 

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