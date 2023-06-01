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Devlet 2. el otomobil satışına start verdi! Şimdi bayiler ve galericiler düşünsün! 272.500 TL'ye Jeep var

Devletin e-ihale sistemi üzerinden satışa sunulan araçlar, yoğun ilgi görmektedir. E-ihale sistemi, vatandaşların kullanımına uzun süredir açık bir şekilde hizmet vermektedir.

Devlet 2. el otomobil satışına start verdi! Şimdi bayiler ve galericiler düşünsün! 272.500 TL'ye Jeep var
YAŞAM
Yayın Tarihi : 01-06-2023 23:41

Şimdi bayiler ve galericiler düşünsün! 272.500 TL'ye Jeep var... Devlet 2. el otomobil satışına start verdi-  Son dönemde araç fiyatlarının yüksek seviyelere çıkması ve sıfır araç bulmanın zorlaşması, vatandaşları daha uygun fiyatlı çözümler aramaya yönlendirdi. Bu bağlamda, devlet tarafından icralı araçların satışa çıkarılması, vatandaşlar için cazip bir seçenek haline gelmiştir.

Devletin e-ihale sistemi üzerinden satışa sunulan araçlar, yoğun ilgi görmektedir. E-ihale sistemi, vatandaşların kullanımına uzun süredir açık bir şekilde hizmet vermektedir. Resmi web sitesi üzerinden araçların görselleri ve özellikleri görüntülenebilmektedir. Bu sistem, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na uygun olarak tasfiyelik hale gelen eşyaların satışını elektronik ortama taşıyarak, katılımcı sayısını ve rekabeti artırmayı hedeflemektedir. Bu sayede elde edilen gelirlerin de artırılması amaçlanmaktadır.

E-ihale sistemi üzerinden araçlara teklif vermek için kişilerin web sitesine T.C. kimlik numaralarıyla kayıt olmaları gerekmektedir. Sisteme 18 yaşını doldurmuş, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve kanuni ikametgahı bulunan herkes katılabilir. İhalelere katılmak için teminat bedeli yatırılması gerekmektedir. Teminat bedeli, Halkbankası, Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Vakıf Katılım Bankaları gişelerinden veya ilgili bankaların internet bankacılığı uygulamalarından "tasfiye e-ihale" kurumsal tahsilat işlemleri menüsünden yatırılabilmektedir. Teminat ücreti yatırılırken, gerçek kişiler için TC Kimlik Numarası, tüzel kişiler için ise Vergi Kimlik Numarası bildirilmelidir.

E-ihale sistemi, vatandaşlara daha uygun fiyatlarla araç sahibi olma imkanı sunarken, aynı zamanda rekabetçi bir ortamın oluşmasına da katkı sağlamaktadır. Bu sayede, araç fiyatlarının yüksek olduğu dönemlerde vatandaşlar için alternatif bir seçenek sunulmaktadır. Ancak, ihalelere katılmadan önce sistem üzerindeki kuralları ve süreçleri dikkatlice takip etmek önemlidir.

 

https://www.eihale.gov.tr/ihaleler/detay/kgYEFQMEJdPX9zu1A29GX8

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