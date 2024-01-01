Desteklere Zam Geldi: 3790 TL Ödeme Yapılacak (2024)

2024 yılında sosyal destek ödemeleri arttı. Yeni zamla beraber aylık 3790 TL vatandaşa ödenecek.

Desteklere Zam Geldi: 3790 TL Ödeme Yapılacak (2024)
YAŞAM
Yayın Tarihi : 01-01-2024 15:22

Türkiye'de milyonlarca kişiyi doğrudan etkileyen asgari ücret zammı, 2024 yılı için belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamasına göre, yeni asgari ücret 17 bin 2 lira olarak tespit edildi. Bu karar, işsizlik maaşı, staj ücreti, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi, doğum ve askerlik borçlanması, 65 yaş aylığı, engelli aylıkları gibi birçok ödemeyi doğrudan etkileyecek.

Evde Bakım Maaşı 2024 Zamlı Ödeme Miktarları

2024 yılında engelli bireyler için evde bakım maaşlarında yaşanan artış, engellilerin ve ailelerinin yaşam standartlarına olumlu katkı sağlayacak:

  • Yüzde 40-69 Arası Engeli Olanlar: Bu kategori için evde bakım maaşı 3.912 lira olarak belirlendi.
  • Yüzde 70 ve Üzeri Engeli Olanlar: Bu kategori için evde bakım maaşı 5.685 lira olarak belirlendi.
  • 18 Yaş Altı Engelli Aylığı: 3.790 lira olarak açıklandı.

Evde Bakım Desteğinden Kimler Faydalanabilir?

Evde bakım desteğinden faydalanabilmek için bazı şartlar bulunmaktadır:

  1. Gelir Testi: Aylık gelirin, net asgari ücretin 2/3'ünden az olması gerekiyor.
  2. Sağlık Kurulu Raporu: Engelli bireyin sağlık kurulu raporunda “Evet” ibaresinin bulunması şart.
  3. Bakım Heyeti Raporu: Engelli bireyin başkasının yardımı olmadan yaşamını sürdüremeyecek derecede bakıma muhtaç olduğunun tespiti.

Başvuru ve Detaylar

Evde bakım desteği almak için yapılması gereken başvurular şunlardır:

  • Engelli bireylerin ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne veya varsa Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine başvurulmalıdır.
  • Müdürlük bulunmayan yerlerde, başvurular Kaymakamlıklara yapılabilmektedir.

Bu gelişmeler, 2024 yılında engelli bireyler ve aileleri için önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. Asgari ücret zammı ve buna bağlı olarak evde bakım maaşlarındaki artış, engelli bireylerin sosyal yaşamlarını daha rahat sürdürebilmelerine olanak sağlamaktadır. Engelli bireyler ve aileleri, bu düzenlemeler sayesinde maddi olarak daha fazla destek görebileceklerdir.

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