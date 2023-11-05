Advert

Deprem uzmanı ortalığı karıştırdı: O ilimiz için deprem tarihi ve büyüklüğünü söyledi

Van'da beklenen büyük depremle ilgili olarak Deprem Çalıştayı'na katılan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın değerlendirmeleri ve önerileri, bölge halkının gelecekteki potansiyel tehlikeler karşısında bilinçlenmesi adına büyük önem taşıyor.

Deprem uzmanı ortalığı karıştırdı: O ilimiz için deprem tarihi ve büyüklüğünü söyledi
YAŞAM
Yayın Tarihi : 05-11-2023 21:06

Türkiye, coğrafi konumu itibariyle deprem riski taşıyan önemli bir bölgede yer alıyor. Bu gerçek, deprem uzmanları ve bilim insanlarının çalışmalarında sıkça vurgulanan bir konu. Bu bilim insanlarından biri olan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Van’da düzenlenen bir Deprem Çalıştayı'nda yaptığı sunumla, Van ve çevresinde yaşayan insanları bekleyen tehlikeler konusunda ciddi uyarılarda bulundu. Ercan'a göre Van, 2035 ile 2050 yılları arasında 5.5 ile 7.4 büyüklüğünde bir depreme ev sahipliği yapabilir ve bu durum, özellikle beş ve üzeri katlı binalar için ciddi bir risk oluşturuyor.

Detaylar ve Uzman Değerlendirmeleri

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Van için öngörülen deprem senaryosunu şu şekilde açıkladı: "Kuzey Anadolu kırığının bu kısmında, yani Van kanadında, milyonlarca yıl süren bir kırılma ve yer kabuğu hareketliliği söz konusu. Bu hareketliliğin sonucunda 2035 ile 2050 yılları arasında Van'da ciddi bir sismik aktivite bekliyorum. Özellikle beş kat ve üzeri binaların yıkılma riski çok yüksek."

Ercan, Van'ın coğrafi yapısına ve yer altı su seviyelerine ilişkin yaptığı analizleri de paylaşarak, depremden en çok etkilenecek yapıların hangileri olacağına dair detaylı bilgiler verdi. "Van'daki yer altı sularının seviyesi, bu bölgede depremin etkilerini artırıyor. Yapılan ölçümlere göre, geniş bir titreşim spektrumuna sahip bu bölgede, özellikle beş kat ve üzeri yapıların yıkılma riski yüksek."

Yerleşim Alanlarının Değiştirilmesi Önerisi

 Ercan, Van'ın yerleşim planlamasında radikal değişiklikler yapılması gerektiğini savunarak, "Van'ın yerinin Erek veya Edremit yönüne doğru kaydırılması gerekir" önerisinde bulundu. Bu öneri, Van'da mevcut yapı stokunun deprem riskine karşı ne kadar kırılgan olduğuna dair ciddi bir işaret olarak değerlendirilebilir.

TOKİ Konutları ve Sosyal İmkanlar

Van'daki TOKİ konutlarının durumu ise Prof. Ercan'ın değerlendirmelerinde dikkat çeken bir başka konu. Ercan, "TOKİ konutları deprem güvenliği açısından sağlam olmasına rağmen, insanların buraya taşınmak istememesinin temelinde sosyal tesislerin yetersizliği yatıyor" diyerek, deprem güvenliği kadar sosyal donatı alanlarının da önemli olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın Van için öngördüğü bu deprem senaryosu, hem yerel yönetimler hem de bölge halkı için ciddi önlemler alınması gerektiğini gösteriyor. Uzmanın önerileri doğrultusunda, Van ve çevresindeki yerleşim alanlarının yeniden düzenlenmesi, yapıların depreme dayanıklı hale getirilmesi ve sosyal donatıların geliştirilmesi gibi adımların atılması gerekiyor. Bu şekilde, olası bir deprem felaketinin önüne geçilmesi ve can kaybının en aza indirgenmesi hedefleniyor.

Benzer Haberler
Erdoğan'ın Açıklamaları Piyasaları Hareketlendirdi: Borsada Gözde Şirketler Erdoğan'ın Açıklamaları Piyasaları Hareketlendirdi: Borsada Gözde Şirketler
Elektrikli bisiklet fiyatına sıfır araç! Otomobil piyasasını karıştırdı Elektrikli bisiklet fiyatına sıfır araç! Otomobil piyasasını karıştırdı
15.000 TL karşılıksız nakit ödeme! SSK, Bağkur, memur emeklisi ile dul ve yetimler alıyor, duyan şubeye akın etti 15.000 TL karşılıksız nakit ödeme! SSK, Bağkur, memur emeklisi ile dul ve yetimler alıyor, duyan şubeye akın etti
Sadece dilekçeyle başvuran alıyor! Tüm çalışanlara maaşa ek ödeme müjdesi! Son tarih... Sadece dilekçeyle başvuran alıyor! Tüm çalışanlara maaşa ek ödeme müjdesi! Son tarih...
18-60 yaş arası başvurana para yağacak; PTT'ye TC kimlik kartınızla gidin paranızı anında alın! 18-60 yaş arası başvurana para yağacak; PTT'ye TC kimlik kartınızla gidin paranızı anında alın!
Engin ve Dilan Polat Tutuklanarak Cezaevine gönderildi Engin ve Dilan Polat Tutuklanarak Cezaevine gönderildi
ÇOK OKUNANLAR
Şükran Ovalı'nın cesur pozlarına eşi Caner Erkin dayanamadı: Aşksın be aşk
  • 01-11-2023 10:45

Şükran Ovalı'nın cesur pozlarına eşi Caner Erkin dayanamadı: Aşksın be aşk

Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'yı kucakladı sosyal medya yıkıldı
  • 02-11-2023 16:37

Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'yı kucakladı sosyal medya yıkıldı

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan romantik paylaşım
  • 30-10-2023 09:30

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan romantik paylaşım

Zehra Güneş milyonere katıldı, Volkan Demirel'i aradı
  • 30-10-2023 11:42

Zehra Güneş milyonere katıldı, Volkan Demirel'i aradı

Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı! Dünyanın en zengin kadın voleybolcular listesi
  • 03-11-2023 09:05

Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı! Dünyanın en zengin kadın voleybolcular listesi