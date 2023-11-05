Deprem uzmanı ortalığı karıştırdı: O ilimiz için deprem tarihi ve büyüklüğünü söyledi

Türkiye, coğrafi konumu itibariyle deprem riski taşıyan önemli bir bölgede yer alıyor. Bu gerçek, deprem uzmanları ve bilim insanlarının çalışmalarında sıkça vurgulanan bir konu. Bu bilim insanlarından biri olan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Van’da düzenlenen bir Deprem Çalıştayı'nda yaptığı sunumla, Van ve çevresinde yaşayan insanları bekleyen tehlikeler konusunda ciddi uyarılarda bulundu. Ercan'a göre Van, 2035 ile 2050 yılları arasında 5.5 ile 7.4 büyüklüğünde bir depreme ev sahipliği yapabilir ve bu durum, özellikle beş ve üzeri katlı binalar için ciddi bir risk oluşturuyor.

Detaylar ve Uzman Değerlendirmeleri

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Van için öngörülen deprem senaryosunu şu şekilde açıkladı: "Kuzey Anadolu kırığının bu kısmında, yani Van kanadında, milyonlarca yıl süren bir kırılma ve yer kabuğu hareketliliği söz konusu. Bu hareketliliğin sonucunda 2035 ile 2050 yılları arasında Van'da ciddi bir sismik aktivite bekliyorum. Özellikle beş kat ve üzeri binaların yıkılma riski çok yüksek."

Ercan, Van'ın coğrafi yapısına ve yer altı su seviyelerine ilişkin yaptığı analizleri de paylaşarak, depremden en çok etkilenecek yapıların hangileri olacağına dair detaylı bilgiler verdi. "Van'daki yer altı sularının seviyesi, bu bölgede depremin etkilerini artırıyor. Yapılan ölçümlere göre, geniş bir titreşim spektrumuna sahip bu bölgede, özellikle beş kat ve üzeri yapıların yıkılma riski yüksek."

Yerleşim Alanlarının Değiştirilmesi Önerisi

Ercan, Van'ın yerleşim planlamasında radikal değişiklikler yapılması gerektiğini savunarak, "Van'ın yerinin Erek veya Edremit yönüne doğru kaydırılması gerekir" önerisinde bulundu. Bu öneri, Van'da mevcut yapı stokunun deprem riskine karşı ne kadar kırılgan olduğuna dair ciddi bir işaret olarak değerlendirilebilir.

TOKİ Konutları ve Sosyal İmkanlar

Van'daki TOKİ konutlarının durumu ise Prof. Ercan'ın değerlendirmelerinde dikkat çeken bir başka konu. Ercan, "TOKİ konutları deprem güvenliği açısından sağlam olmasına rağmen, insanların buraya taşınmak istememesinin temelinde sosyal tesislerin yetersizliği yatıyor" diyerek, deprem güvenliği kadar sosyal donatı alanlarının da önemli olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın Van için öngördüğü bu deprem senaryosu, hem yerel yönetimler hem de bölge halkı için ciddi önlemler alınması gerektiğini gösteriyor. Uzmanın önerileri doğrultusunda, Van ve çevresindeki yerleşim alanlarının yeniden düzenlenmesi, yapıların depreme dayanıklı hale getirilmesi ve sosyal donatıların geliştirilmesi gibi adımların atılması gerekiyor. Bu şekilde, olası bir deprem felaketinin önüne geçilmesi ve can kaybının en aza indirgenmesi hedefleniyor.