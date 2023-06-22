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Depoyu dolduranın feleği şaşar! Benzin fiyatlarına tarihi indirim! Gün ve saat belli oldu! 23 Haziran güncel akaryakıt fiyatları

Son dakika haberine göre, akaryakıt fiyatlarıyla ilgili dev bir indirim gerçekleşeceği duyuruldu.

Depoyu dolduranın feleği şaşar! Benzin fiyatlarına tarihi indirim! Gün ve saat belli oldu! 23 Haziran güncel akaryakıt fiyatları
Yayın Tarihi : 2023-06-22 10:15

Benzin fiyatlarına tarihi indirim! Gün ve saat belli oldu! 23 Haziran güncel akaryakıt fiyatları... Depoyu dolduranın feleği şaşar-  Son dakika haberine göre, akaryakıt fiyatlarıyla ilgili dev bir indirim gerçekleşeceği duyuruldu. Akaryakıt piyasası uzmanı Cahit Saraçoğlu, müjdeli haberi kişisel blogunda paylaştı. Saraçoğlu, Kurban Bayramı öncesi akaryakıt fiyatlarında indirim beklediğini belirtti ve bu beklentisinin gerçekleştiğini açıkladı. Salı günü 1 lira 64 kuruş zam gelen motorin ürününde, yurt dışı ürün fiyatlarının gerilemesi nedeniyle indirim olabileceğini ifade etti. Bu doğrultuda, Perşembe günü (bugün) kapanış rakamlarında sert bir yükseliş olmaması durumunda, Cuma gününden itibaren motorinde indirim yapılması planlanıyor. Ancak indirim tutarı, bu gece oluşacak kapanış rakamlarına bağlı olarak belirlenecektir.

Öte yandan, 28 Mayıs seçimlerinden sonra kurulan yeni iktidar döneminde ilk kez toplanacak olan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının da kurlar üzerinde nasıl bir etki yaratacağı belirsizliğini koruyor.

İşte 23 Haziran 2023 tarihindeki güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 23.99 TL İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre motorin fiyatı: 23.81 TL İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre LPG fiyatı: 10.65 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 24.04 TL İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre motorin fiyatı: 23.87 TL İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre LPG fiyatı: 10.72 TL

Ankara'da bir litre benzin fiyatı: 24.45 TL Ankara'da bir litre motorin fiyatı: 24.29 TL Ankara'da bir litre LPG fiyatı: 10.75 TL

İzmir'de bir litre benzin fiyatı: 24.47 TL İzmir'de bir litre motorin fiyatı: 24.40 TL İzmir'de bir litre LPG fiyatı: 11.24 TL

Akaryakıt fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle hesaplanmaktadır. Gümrüksüz rafineri fiyatı ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takibiyle belirlenir. 

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