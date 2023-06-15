Demir ve bakır hurda fiyatlarına görülmemiş zam geldi! Hurda fiyatları resmen roket gibi fırladı! İşte hurda fiyat listesi

Hurda fiyatları resmen roket gibi fırladı! İşte hurda fiyat listesi... Demir ve bakır hurda fiyatlarına görülmemiş zam geldi- Son günlerde hurda fiyatlarına büyük bir zam geldi. Demir cevheri ve bakır gibi metallerin fiyatlarının artmasıyla birlikte hurda fiyatları da hızla yükseliyor. Hurda fiyatlarındaki bu yükseliş, dolar kurunun rekor seviyelere ulaşmasıyla da tetiklenmiş durumda. Özellikle Çin'in faiz indirimi sonrası bakır fiyatları son bir ayın en yüksek seviyesine çıktı. Bakır vadeli işlemleri, önceki seansta yüzde 2 artış gösterdikten sonra 3,8282 dolarda yatay seyretti.

İşte güncel hurda fiyatları:

BAKIR HURDA FİYATLARI:

Oyma Bakır: 0-20 kg arası: 176,30 ₺/kg 20-300 kg arası: 178,20 ₺/kg 300 kg ve üzeri: 180,00 ₺/kg

Lama Bakır İmalat Artığı: 0-20 kg arası: 176,30 ₺/kg 20-300 kg arası: 178,20 ₺/kg 300 kg ve üzeri: 180,00 ₺/kg

Antigron Kırma Bakır: 0-20 kg arası: 174,60 ₺/kg 20-300 kg arası: 176,40 ₺/kg 300 kg ve üzeri: 178,20 ₺/kg

Ttr Kırma Bakır: 0-20 kg arası: 172,80 ₺/kg 20-300 kg arası: 174,60 ₺/kg 300 kg ve üzeri: 176,40 ₺/kg



Hurda bakır fiyatlarında da artış yaşandığı görülüyor.

DEMİR HURDA FİYATLARI: