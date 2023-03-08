Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan Murat Boz'a anlamlı hediye!

Türkiye'yi yasa boğan 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş depremleri,11 ilde yıkıma sebep oldu. Türkiye'ye felaketi yaşatan deprem sebebiyle Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman Elazığ ve Malatya'da çok sayıda bina yıkıldı.

Felaketin ilk gününden beri deprem bölgesi için yardım çağrısında bulunan ünlülerden biri olan şarkıcı Murat Boz'dan, geçtiğimiz hafta anlamlı bir hareket daha gelmişti.

"TÜM SEVENLERİMİ DAVET EDİYORUM"

Daha önce Ahbap Derneği'ne depremzedeler için 500 bin TL yardımda bulunan Boz, sosyal medya hesabından doğum gününü Türk Eğitim Vakfı'na bağışladığını duyurarak; şöyle yazmıştı: