Demet Akalın'ın yeni imajı sosyal medyada olay oldu

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Demet Akalın, son dönemde verdiği kilolar ve değişen görüntüsüyle dikkat çekmeye devam ediyor. Ankara’da verdiği bir konserin ardından Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar, sosyal medyada gündem oldu.

Demet Akalın'ın yeni imajı sosyal medyada olay oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-12-2024 16:58

Akalın’ın özellikle paylaştığı ilk fotoğraf, takipçilerinden yoğun yorum aldı. Pek çok kullanıcı, ünlü şarkıcıyı tanımakta zorlanırken, “İlk fotoğraftaki kim?” soruları yağdı. Bazıları Akalın’ın yeni imajını çok beğenirken, bazıları da bu kadar değişime şaşırdıklarını dile getirdi.

Ankara konserinde sahne performansıyla izleyicileri coşturan Demet Akalın, “Enerjiniz beni büyüledi! Ankara her zaman ayrı,” notuyla takipçilerine teşekkür etti. Ancak fotoğraflar arasında en çok dikkat çeken, ünlü şarkıcının ilk karesi oldu.

Demet Akalın’ın hem sahne performansı hem de yenilenen görünümüyle hayranlarını şaşırtmaya devam ettiği bu paylaşım, sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Şarkıcının yeni tarzını görmek isteyen takipçileri, bir sonraki paylaşımını sabırsızlıkla bekliyor!