Demet Akalın'ın yeni imajı sosyal medyada olay oldu

Akalın’ın özellikle paylaştığı ilk fotoğraf, takipçilerinden yoğun yorum aldı. Pek çok kullanıcı, ünlü şarkıcıyı tanımakta zorlanırken, “İlk fotoğraftaki kim?” soruları yağdı. Bazıları Akalın’ın yeni imajını çok beğenirken, bazıları da bu kadar değişime şaşırdıklarını dile getirdi.

Ankara konserinde sahne performansıyla izleyicileri coşturan Demet Akalın, “Enerjiniz beni büyüledi! Ankara her zaman ayrı,” notuyla takipçilerine teşekkür etti. Ancak fotoğraflar arasında en çok dikkat çeken, ünlü şarkıcının ilk karesi oldu.

Demet Akalın’ın hem sahne performansı hem de yenilenen görünümüyle hayranlarını şaşırtmaya devam ettiği bu paylaşım, sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Şarkıcının yeni tarzını görmek isteyen takipçileri, bir sonraki paylaşımını sabırsızlıkla bekliyor!