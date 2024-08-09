Demet Akalın'dan Afra Saraçoğlu'na tepki: "Kız yazsana iki kelime!"

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncu Afra Saraçoğlu, yurt dışı tatilinden Instagram hesabında yeni fotoğraflar paylaştı. Ancak Türkiye’de Instagram'a getirilen erişim engeline dair herhangi bir açıklamada bulunmadı. Bu durum, şarkıcı Demet Akalın’ın tepkisini çekti.

Afra Saraçoğlu’nun paylaştığı fotoğrafların altına yorum yapan Akalın, sessizliğini koruyan genç oyuncuya yönelik, "Kız yazsana iki kelime bir şey yasak için!!!" ifadesini kullandı. Akalın'ın bu yorumu, sosyal medyada hızla yayılırken, Saraçoğlu’nun konuya nasıl bir yanıt vereceği merak konusu oldu.

Saraçoğlu, takipçileriyle tatil anılarını paylaşmaya devam ederken, Akalın’ın tepkisi sosyal medyada gündem yarattı.