Demet Akalın'dan Afra Saraçoğlu'na tepki: "Kız yazsana iki kelime!"

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Afra Saraçoğlu, Instagram'dan yurt dışı tatilinden yeni fotoğraflar paylaştı. Fakat Türkiye'de Instagram'a getirilen erişim engelliyle ilgili bir açıklamada bulunmadı. Demet Akalın erişim engeline sessiz kalan Saraçoğlu'na tepki gösterdi. Afra Saraçoğlu'nun fotoğraflarının altına yorum yapan Akalın, "Kız yazsana iki kelime bir şey yasak için!!!" dedi.

Demet Akalın'dan Afra Saraçoğlu'na tepki:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-08-2024 11:06

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncu Afra Saraçoğlu, yurt dışı tatilinden Instagram hesabında yeni fotoğraflar paylaştı. Ancak Türkiye’de Instagram'a getirilen erişim engeline dair herhangi bir açıklamada bulunmadı. Bu durum, şarkıcı Demet Akalın’ın tepkisini çekti.

Afra Saraçoğlu’nun paylaştığı fotoğrafların altına yorum yapan Akalın, sessizliğini koruyan genç oyuncuya yönelik, "Kız yazsana iki kelime bir şey yasak için!!!" ifadesini kullandı. Akalın'ın bu yorumu, sosyal medyada hızla yayılırken, Saraçoğlu’nun konuya nasıl bir yanıt vereceği merak konusu oldu.

Saraçoğlu, takipçileriyle tatil anılarını paylaşmaya devam ederken, Akalın’ın tepkisi sosyal medyada gündem yarattı.

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