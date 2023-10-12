Daha ucuz SUV yok! Fiat Egea Cross 1.4 Fire 85 HP Street peynir ekmek gibi satıyor

Araç fiyatlarının artışı, birçok kişi için araç sahibi olmayı zorlaştırıyor. Ancak uygun fiyatlı SUV araçlar, bu zorluğun üstesinden gelmek isteyenler için harika bir fırsat sunuyor. İşte uygun fiyatlı SUV modelleri ve fiyatları:

Fiat Egea Cross

Fiat Egea Cross 1.4 Fire 85 HP Street, manuel benzinli: 825.900 TL

Fiat Egea Cross 1.3 M. Jet 95 HP Street, manuel dizel: 970.900 TL

Fiat Egea Cross 1.6 M Jet 130 HP DCT Street, otomatik dizel: 1.094.900 TL

Fiat Egea Cross 1.4 T4 Hibrit 130 HP AT Street, otomatik elektrikli benzinli: 1.226.900 TL

Hyundai Bayon

Hyundai Bayon 1.4 MPI 100 PS Jump, benzinli manuel: 915.000 TL

Hyundai Bayon 1.4 MPI 100 PS Jump, benzinli otomatik: 950.000 TL

Hyundai Bayon 1.4 MPI 100 PS Style, benzinli otomatik: 1.005.000 TL

Hyundai Bayon 1.4 MPI 100 PS Elite, benzinli otomatik: 1.050.000 TL

Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 100 PS Style, benzinli DCT: 1.045.000 TL

Dacia Duster

Dacia Duster Essential TCe 90 beygir: 985.000 TL

Dacia Duster Essential ECO-G 100 beygir: 1.028.000 TL

Dacia Duster Expression ECO-G 100 beygir: 1.043.000 TL

Dacia Duster Essential Blue dCi 115 beygir: 1.082.000 TL

Dacia Duster Essential TCe 150 beygir EDC: 1.084.000 TL

Dacia Duster Essential TCe 150 beygir 4x4: 1.155.000 TL

Dacia Duster Journey TCe 150 beygir EDC: 1.176.000 TL

Dacia Duster Essential Blue dCi 115 beygir 4x4: 1.245.000 TL

Dacia Duster Extreme TCe 150 beygir EDC: 1.212.000 TL

Citroen C3 Aircross SUV

Citroen C3 Aircross SUV 1.2 PureTech Feel Bold: 1.087.900 TL

Citroen C3 Aircross SUV 130 HP EAT6 Shine: 1.238.100 TL

Renault Captur

Renault Captur Touch Plus 1.3 Mild Hybrid EDC 140 beygir: 1.308.000 TL

Renault Captur Icon 1.3 Mild Hybrid EDC 140 beygir: 1.362.900 TL

Renault Captur R.S. Line 1.3 Mild Hybrid EDC 155 beygir: 1.495.000 TL

Bu uygun fiyatlı SUV araçlar, hem ikinci el hem sıfır araç piyasasında yer almaktadır. Araç sahibi olmak isteyenler için harika bir fırsat sunuyorlar. Ekonomik zorluklarla mücadele edenler için bu araçlar, uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

Araç sahibi olma hayali kuranlar için bu uygun fiyatlı SUV modelleri, ekonomik bir çözüm sunuyor. Hem şehir içi hem de şehir dışı kullanıma uygun olan bu araçlar, güvenlik ve konfor özellikleriyle de dikkat çekmektedir.