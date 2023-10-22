Dacia'dan, Fiat'tan daha ucuza premium SUV Chery Tiggo7 Pro kampanyalı fiyat listesi mest etti

Chery Tiggo7 Pro, geniş bir araç sahibi olmak isteyenlerin bütçesini sarsmadan lüks bir otomobile sahip olmalarını sağlayan bir seçenek sunuyor. Ülkemizde üç farklı donanım paketiyle sunulan bu araç, özellikle geniş ailelerin ilgisini çekiyor.

Chery Tiggo7 Pro Fiyat Listesi: Duster'a Rakip!

Chery Tiggo7 Pro'nun ülkemizdeki fiyatı 1.195.100 TL'den başlıyor. Bu fiyatla bir C-SUV sahibi olmak isteyenler için oldukça cazip bir seçenek sunuyor. Ayrıca Chery, araçlarının hemen teslim edilebileceğini belirtiyor. Bu, diğer markalara göre sıra beklemek zorunda kalmadan hızlı bir şekilde aracınıza sahip olmanız anlamına geliyor. Bu da Chery Tiggo7 Pro'yu diğer markalardan ayıran önemli bir avantaj.

Geniş Aileler İçin İdeal Bir Seçenek

Chery Tiggo7 Pro, özellikle geniş ailelerin ihtiyaçlarına cevap veriyor. 475 litrelik geniş bir bagaj hacmi sunan araç, uzun yolculuklarda bile tüm eşyalarınızı rahatça taşımanızı sağlıyor. Bu, ailece seyahat edenler için büyük bir kolaylık.

Fiyat Listesi

Comfort Donanımı: 1.195.100 TL

Luxury Donanımı: 1.350.000 TL

Excellent Donanımı: 1.450.000 TL

Chery Tiggo7 Pro, uygun fiyatı ve geniş iç hacmi ile C-SUV arayanların dikkatini çekiyor. Üstelik hızlı teslimat avantajıyla, aracınıza hemen sahip olabilirsiniz. Chery Tiggo7 Pro'nun fiyatları oldukça rekabetçi ve özellikleriyle pazarda önemli bir oyuncu olmaya aday. Bu nedenle, bu cazip C-SUV'u tercih etmek isteyenler için harika bir seçenek sunuyor.

Chery Tiggo7 Pro, güvenlik konusunda da iddialı. Özellikle geniş aileler için tasarlanan bu araç, en üst düzey güvenlik donanımlarıyla donatılmıştır. Çarpışma anında güvenliği sağlayan çeşitli hava yastıkları, çocuk kilidi, yol tutuş kontrol sistemi gibi özelliklerle donatılmıştır.

Yakıt Ekonomisi

Tiggo7 Pro, hem performansıyla hem de yakıt ekonomisiyle beğeni topluyor. 1.6 litrelik turbo motoru, yakıt tasarrufu sağlayarak sizi yakıt istasyonlarına daha az uğramanızı sağlar.

Chery Tiggo7 Pro, uygun fiyatı, geniş iç mekanı, şık tasarımı ve teknik özellikleriyle C-SUV segmentinde önemli bir alternatif sunuyor. Geniş aileler için ideal bir seçenek olan bu araç, hem şehir içi hem de uzun yolculuklarda mükemmel bir performans sunuyor. Eğer bütçenizi sarsmadan lüks bir araca sahip olmak istiyorsanız, Chery Tiggo7 Pro'yu değerlendirmeniz kesinlikle gerekiyor.

Türkiye'de C-SUV arayanlar için yeni bir seçenek sunan Chery Tiggo7 Pro, geniş iç mekanı ve rekabetçi fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Hem şehir içi hem de uzun yolculuklarda mükemmel bir deneyim sunan bu araç, performansıyla da beğeni topluyor. Geniş aileler için ideal olan Tiggo7 Pro, güvenlik ve konfor konusunda da öne çıkıyor. Bu nedenle, C-SUV arayan herkesin dikkatle incelemesi gereken bir seçenek olduğunu söyleyebilirim.