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Dacia fiyatları KDV zammı sonrası fişek gibi arttı! Sandero Stepway, Duster, Spring ve Jogger fiyat listesi 2023 Temmuz

Beklenen KDV zammı sonucunda Dacia araç fiyatlarına yansımış ve yeni fiyat listesi yayınlandı.

Dacia fiyatları KDV zammı sonrası fişek gibi arttı! Sandero Stepway, Duster, Spring ve Jogger fiyat listesi 2023 Temmuz
Yayın Tarihi : 2023-07-10 12:31

Beklenen KDV zammı sonucunda Dacia araç fiyatlarına yansımış ve yeni fiyat listesi yayınlanmıştır. Yapılan incelemede, eskiden ucuz olarak nitelendirilen ve birçok kişinin tercih ettiği Dacia modellerinin fiyatlarının arttığı görülmektedir. En uygun Dacia aracının fiyatının 834 bin liraya kadar çıktığı gözlemlenmiştir. İşte Sandero, Duster ve Jogger fiyat listesi:

YENİ SANDERO FİYAT LİSTESİ

  • Essential Tce 90 bg CVT: 851.000 TL (zamlandı)

YENİ SANDERO STEPWAY FİYAT LİSTESİ

  • Essential Stepway Tce 90 bg: 834.000 TL (zamlandı)
  • Essential Stepway Eco-G 100 bg: 868.000 TL (zamlandı)
  • Essential Stepway Tce 90 bg CVT: 879.000 TL (zamlandı)
  • Expression Stepway Tce 90 bg CVT: 926.900 TL (zamlandı)
  • Extreme Stepway Tce 90 bg CVT: 957.000 TL (zamlandı)

YENİ DUSTER FİYAT LİSTESİ

  • Essential TCe 90 bg: 941.000 TL (zamlandı)
  • Essential ECO-G 100 bg: 983.000 TL (zamlandı)
  • Expression ECO-G 100 bg: 997.000 TL (zamlandı)
  • Essential Blue dCi 115 bg 4x2: 1.033.000 TL (zamlandı)
  • Essential TCe 150 bg EDC: 1.035.000 TL (zamlandı)
  • Essential TCe 150 bg 4x4: 1.103.000 TL (zamlandı)
  • Journey TCe 150 bg EDC: 1.123.000 TL (zamlandı)
  • Essential Blue dCi 115 bg 4x4: 1.189.000 TL (zamlandı)
  • Extreme TCe 150 bg EDC: 1.159.000 TL (zamlandı)

SPRING FİYAT LİSTESİ

  • Extreme Electric 65 bg: 875.000 TL (zamlandı)

YENİ JOGGER FİYAT LİSTESİ: 1 MİLYONUN ALTINDA SADECE 1 SEGMENT KALDI

  • Essential Turbo 110 bg 7 koltuklu: 986.000 TL (zamlandı)
  • Essential Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu: 1.001.000 TL (zamlandı)
  • Expression Turbo 110 bg 7 koltuklu: 1.007.000 TL (zamlandı)
  • Expression Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu: 1.021.000 TL (zamlandı)
  • Seri Limite Extreme Turbo 110 bg 7 koltuklu: 1.033.000 TL (zamlandı)
  • Seri Limite Extreme Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu: 1.047.000 TL (zamlandı)
  • Extreme Turbo 110 bg 7 koltuklu: 1.058.000 TL (zamlandı)
  • Extreme Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu: 1.073.000 TL (zamlandı)

Dacia araçlarının fiyatlarındaki bu artışlar, araç almayı düşünen bireyler için önemli bir değişikliği beraberinde getirmiştir. Güncel fiyat listesini dikkate alarak tercihlerini yapmaları tavsiye edilmektedir.

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