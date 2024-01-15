Cumhurbaşkanı Gece Yarısı İmzayı Attı! Sabah Haberlerde Olacak, Emekli Zammı Netleşti!

Yeni yılın başlangıcıyla birlikte Türkiye İstatistik Kurumu, emekli vatandaşları sevindiren bir haberle geldi. 3 Ocak 2024 tarihinde açıklanan enflasyon rakamları, milyonlarca emekli vatandaşın maaşında önemli değişikliklere neden oldu. Son 6 aylık enflasyona göre SSK ve bağ-kur emekli maaşlarına %37,57, memur emeklisi maaşlarına ise %49,25 oranında zam yapıldı. Bu artışlar, emeklilere Ocak ayı itibariyle yansıyacak.

EK PARA ÖDEMESİ DE OLACAK

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği yeni ek para ise 12.000 TL olarak belirlendi. Bu ek ödemenin emeklilerin IBAN numaralarına yatırılacak olması, emeklilere ek bir maddi destek sağlayacak.

Heyecanla beklenen emekli maaşı zammıyla birlikte, ödeme tarihleri de belli oldu. Emekli sandığı emeklileri, 15 Ocak'ta maaşlarını alacak. SSK emeklileri, ödemelerini 17-25 Ocak tarihleri arasında alırken, bağ-kur emeklilerinin hesaplarına yatırılacak ödemeler ise 25-28 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Bu zam ve ek ödemeler, emeklilerin mali durumlarına olumlu bir katkı sağlayarak yeni yıla umutla başlamalarını sağlayacak. Yıllardır emek veren vatandaşlar, bu güzel haberi beklerken bir yandan da ek zam beklentilerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını takip ederek sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği 12.000 TL ek ödeme, emekliler arasında büyük bir sevinç yarattı. Bu ek ödemenin emeklilerin IBAN numaralarına yatırılacak olması, maddi anlamda rahatlamalarını sağlayacak. Detaylara göre, ek ödemenin hesaplanma yöntemi, emeklinin almakta olduğu maaşa ve emeklilik süresine göre değişiklik gösteriyor.

Bu özel ek ödeme, emeklilere sadece maddi bir destek sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda onlara verilen değerin bir ifadesi olarak da öne çıkacak. Emeklilere yapılan bu tür ek ödemeler, sosyal devlet anlayışının bir yansıması olarak görülüyor.