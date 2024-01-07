Cumhurbaşkanı gece imzaladı! Borçlar 100 bine kadar kapanacak! TL ödenecek

Cumhurbaşkanı gece imzaladı! Borçlar 100 bine kadar kapanacak! TL ödenecek
YAŞAM
Yayın Tarihi : 07-01-2024 01:50

Halkbank, Türkiye genelinde başlattığı yeni bireysel tüketici kredisi kampanyası ile vatandaşlara çift avantaj sunuyor. Bu kapsamda, borç kapatma kredisi kullanacak olan herkes için 100.000 TL'ye kadar yeni nakit kredi imkanı sunulmaktadır.

Halkbank'ın sunduğu bu özel kredi kampanyası, düşük borcu olan ve kredi kullanma düşüncesi olan vatandaşlar için çığır açan bir fırsat sunuyor. Hem ihtiyaç kredisini hem de borç kapatma kredisini aynı anda alabilme imkanı, finansal açıdan rahatlamak isteyenleri cezbetmekte.

Banka, borç kapatma kredisi başvurularını kabul etmek için banka şubelerine gidilmesini şart koşuyor. Sadece kimlik belgesi ve gelir belgesiyle başvuru yapılabilmesi, vatandaşların hızlı bir şekilde sonuç almasını sağlıyor. Emekli maaşı alan bireyler de bu avantajlı kampanyadan faydalanabilir ve ihtiyaçlarına uygun kredi seçeneklerini değerlendirebilirler.

Bankanın sunduğu 50 bin TL'ye kadar olan kredilerde 36 ay vadeli ödeme seçeneği bulunuyor. Ayrıca, 50.000 TL üzerindeki krediler için 24 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak vatandaşlara esnek ödeme seçenekleri sunuluyor. Bu sayede ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler, kendilerine en uygun ödeme planını seçebilirler.

Halkbank'ın yenilikçi kredi kampanyası, finansal anlamda rahatlamak isteyen herkese kapılarını açıyor. Kimlik ve gelir belgesi ile yapılan başvurular, hızlı bir şekilde sonuçlanarak vatandaşların taleplerine cevap veriyor. Bu fırsatlarla dolu kampanya, borç kapatma kredisi kullanacak olanlara ek nakit imkanı sağlayarak yaşam kalitelerini artırma şansı sunuyor.

Halkbank'ın bu benzersiz kredi kampanyasıyla, finansal hedeflerinize sağlam adımlarla ilerlemenin vakti geldi!

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