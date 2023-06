Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Önemli Açıklamalar Geldi! Emeklilere Bayram İkramiyesi son dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ ın yaptığı açıklama merak konusu oldu. İşte yapılan açıklamanın detayları….

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Önemli Açıklamalar Geldi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamalar merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Seçim sürecini suhuletle tamamladık. 14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerinde milletimiz rekor bir katılımla iradesine ve geleceğine sahip çıktı. Gerek Meclis'te gerekse Cumhurbaşkanı Seçiminde elde ettiğimiz tarihi başarıyla son 21 yıldaki 17'nci seçim zaferimize imza atmış olduk. 2014 yılından beri şanla, şerefle yürüttüğümüz Cumhurbaşkanlığı görevini aziz milletimizin takdiriyle 5 sene daha sürdürme imkanına kavuştuk. ‘Türkiye, Türkiye’den daha büyüktür’ gerçeğine yeniden şahitlik etmemize vesile olan dünyanın dört bir yanındaki dost ve kardeşlerimize de şahsım, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Seçimin siyasi olarak kazananları elbette bellidir. Ama bu seçimlerde bizimle ve ittifakımızla birlikte tüm Türkiye kazanmıştır. Siyasi tercihi ne olursa olsun 85 milyonun her bir ferdi kazanmıştır. Altını çizerek ifade etmek isterim ki her seçim döneminde ellerini ovuşturan kriz heveslileri dışında, elinde binlerce insanımızın kanı olan terör baronları dışında velhasıl birliğimize, dirliğimize, asırlık hedeflerimize ve hayallerimize kast eden odaklar dışında seçimlerin kaybedeni yoktur. Seçimler gelir geçer. Bunlar demokrasinin olmazsa olmazlarıdır. Asıl mesele milletimizin, devletimizin, ülkemizin birliği, bütünlüğü ve geleceğidir. Asıl mesele ülkemizde biraz çekişmeli geçen siyasi rekabetin siyasi husumete dönüşmesine fırsat verilmemesidir. Seçimler bunu sağladı, buna vesile oldu, bunu güçlendirdiği müddetçe fonksiyonunu ifa ediyor demektir. Sandıklar kapandıktan sonra eğer önümüzde bakabiliyorsak Allah’ın izniyle millet olarak bizim bileğimizi kimse bükemez. Geride bıraktığımız son 21 yılda bunu 17 kez başardık. Mücadele ettik. Yarıştık. Netice de sandıktan çıkan iradeye teslim olduk. ‘Nerede kalmıştık?’ diyerek her seçimden sonra işimize, gücümüze, esas gündemimize geri döndük. Tüm vatandaşlarımdan son seçimlere bu zaviyeden bakmalarını istirham ediyorum. Unutmayın biz hep birlikte Türkiye'yiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, yeni dönemde halka verdikleri tüm sözlerin takipçisi olacaklarını vurgulayarak konuşmasını şöyle sürdürdü: 2 kelimeye çok dikkat edin. Biz bu 2 kelimenin, 2 kavramın uygulayıcısı olacağız. 1; istikrar, 2; güven. İstikrar ve güvenle biz Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz. Burada bir şey daha söylüyorum. Aile ve Gençlik Bankasının kurulmasından toplumun temel direği olan ailenin sapkın akımlara karşı korunmasına kadar her türlü adımı atacağız. Bu minvalde seçimlerden önce gündeme getirdiğimiz Anayasa değişikliği teklifimizi Meclis'in taktirine yeniden sunacağız. Karadeniz gazıyla başladığımız, Gabar petrolü ile ileri taşıdığımız, Akkuyu Nükleer Santrali ile yeni bir boyuta evrilen enerji hamlelerimizi devam ettireceğiz. Sağlıkta şehir hastanelerinin sembolü olduğu sağlık yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz. Eğitimi son 21 yıldır olduğu gibi yine listemizin en başında tutacağız. Eğitim olmadan hiçbir şey olmaz. Öncelikle bunu başaracağız. Adalet hizmetlerinin çok hızlı, etkin ve kaliteli bir şekilde sağlanmasına yönelik reformlarımızı artıracağız. Cudi’de yine biz olacağız. Gabar’da yine biz olacağız. Buraları bu teröristlere asla bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

Emeklilere Bayram İkramiyesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında “Enflasyonu nasıl daha önce tek haneli rakamlara indirdiysek inşallah aynısını yine başaracağız. Savaştan ve terör örgütlerinin saldırılarından kaçarak ülkemize sığınan kardeşlerimizin güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde dualarını da alarak anavatanlarına dönüşlerini de teşvik edeceğiz. Her ne suretle olursan olsun Türkiye'ye Boraltan Köprüsü faciası gibi 10 yıllar boyunca izi silinmeyecek yeni utançlar yaşatmayacağız. Bu meseleyi tarihimize, kültürümüze ve inanç değerlerimize yakışır biçimde suhuletle çözüme kavuşturacağız” ifadelerini kullandı.

Öte taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan emekliler ile ilgili olarak “Emeklilerimizin maaşlarını ve bayram ikramiyelerini inşallah Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Asgari ücret tespit komisyonumuz da çalışmalarına başlıyor. Son olarak Kurban Bayramı ile ilgili özellikle turizm sektörümüzü hareketlendireceğine inandığım bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Bu sene Kurban Bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. İstişarelerimiz neticesinde 26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonları ile birlikte vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır. Bu kararımızın da tüm milletimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde açıklama yaptı.