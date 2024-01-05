Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2.kez emekli ödemesi ile ilgili açıklama geldi: Emekliye 3 bankadan ödenecek! Hazırlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2.kez emekli ödemesi ile ilgili açıklama geldi: Emekliye 3 bankadan ödenecek! Hazırlandı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 05-01-2024 14:21

Cumhurbaşkanı tarafından yapılan yeni açıklamada, Emekli maaşlarını alan kişilere yapılacak Ocak ayındaki ödemeler ile ilgili duyuru verildi. Başvuru yapmak isteyen emekliler bu parayı nasıl alacaklarını araştırıyorlar. Eğer emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alıyor olmanız durumunda nakit kredi alacak kişilere hemen aynı gün içinde destek verilecektir. Kredi alacak kişilere uygun faizlerle verilecek bu ödemelerde nakit kredi almak istiyorsanız, 3 kamu bankası tarafından hemen işlem yapacaksınız ve bu işlem sonucuna göre kredinizi kullanmış olacaksınız. 

Devlet destekli ödeme olacak 

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı almanız durumunda başvurularını yapacak olan emeklilerin de bu bankadan maaş alma şartı olacak. 10.000 TL ve 50.000 TL arasında daha önce kredi kullanan emekliler, Tekrardan başvuru yapmaları durumunda 3 ay ertelemeli 30 bin TL'ye kadar devlet destekli 30 bin TL kullanabileceklerdir. 3 kamu bankası üzerinden emekli maaşı alanlar bu kampanyaya katılabileceklerdir. 

Başvurular internetten olacak

3 kamu bankası tarafından ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan bu yeni karar ile birlikte 30 bin TL'ye kadar ödeme alacak kişilerin maaş müşterileri olduğu banka üzerinden kredilerini alabileceklerdir. 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeye kadar bu ödemeler hesaplara yatacaktır. Kredi alacak kişilere hemen aynı gün içinde işlem yapılmaktadır. 3 gün içinde hesabınıza yapacağınız bu ödemelerde düşük faizli olarak sizlere krediler kullandırılmaktadır. 

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