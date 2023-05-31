Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonrası açıkladı: Emeklilik bekleyenler bu açıklamayla bayram etti! Prim günü çözüldü

Emeklilik bekleyenler bu açıklamayla bayram etti! Prim günü çözüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonrası açıkladı- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küçük esnaflar için BAĞ-KUR emeklilik prim ödeme gün sayısının 7 bin 200'ye düşürüldüğünü duyurarak sevindirici bir haber verdi. Bu gelişmeyle birlikte, BAĞ-KUR'dan emekli olmak isteyen esnaflar için prim gün sayısı azaltılmış oldu. İşte BAĞ-KUR emeklilik prim gün sayısı ve sigortalılık yıl şartıyla ilgili merak edilen detaylar...

Şu anki durumda BAĞ-KUR'dan normal emeklilik için kadınların 20 tam yıl (7,200 gün), erkeklerin ise 25 tam yıl (9,000 gün) prim ödemesi gerekmektedir. Kısmi emeklilik için ise kadınlar 50, erkekler 55 yaşında ve 15 tam yıl (5,400 gün) prim ödemesi şartı bulunmaktadır. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte, küçük esnafların prim ödeme gün sayısı 7 bin 200'ye indirilmiştir.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bu müjdeli haberi, "emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinden faydalanamayan çok sayıda esnaf ve sanatkarın beklentilerine yönelik olarak SSK'lı çalışanlarla esnafın çalışma gün sayısının 7 bin 200 güne eşitlenmesi" olarak değerlendirmiştir. Palandöken, esnaf ve sanatkarların prim gün sayısının SSK'lı çalışanlarla eşitlenmesi talebinin olumlu şekilde karşılandığını belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletmektedir.

Bu müjdeli haber, prim gün sayısı dolduramayan küçük esnaflar için önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanamayan esnaflar için de olumlu bir gelişme olarak kabul edilmektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küçük esnaflar için BAĞ-KUR prim ödeme gün sayısını düşürdüğünü açıklaması, esnafların emeklilik hedeflerine ulaşma umutlarını artırmıştır. Bu adım, küçük esnafların sosyal güvencelerini sağlamak amacıyla atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.