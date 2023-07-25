Advert

Cumhurbaşkanı Erdoğan kararını verdi! Volkswagen Caddy için ÖTV'yi sıfırladı! Caddy ÖTV'siz 2023 fiyat listesi ve şartları

ÖTV'siz araç satışından sadece şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği ve kamyonla ticari yük taşımacılığı yapan esnaf yararlanabilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kararını verdi! Volkswagen Caddy için ÖTV'yi sıfırladı! Caddy ÖTV'siz 2023 fiyat listesi ve şartları
Yayın Tarihi : 2023-07-25 09:36

Volkswagen Caddy için ÖTV'yi sıfırladı! Caddy ÖTV'siz 2023 fiyat listesi ve şartları... Cumhurbaşkanı Erdoğan kararını verdi- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fırsatçılara karşı sert önlemler alarak araç fiyatları ve konut fiyatlarına müdahale ediyor. Özellikle 2023 genel seçimleri öncesinde verilen sözlerin hayata geçirilmesi, vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. ÖTV'siz araç satışı ve diğer konut fiyatlarına yönelik tedbirler, ülke genelinde büyük bir heyecan yaratıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ÖTV'siz Araç Satışı Müjdesi!

2023 genel seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sıfır araç almak isteyen kişilere yönelik olarak ÖTV'siz araç satışı müjdesi verdi. Bu vaat, seçim döneminde büyük bir ilgiyle karşılandı ve seçim sonrasında hızla hayata geçirilmeye başlandı. Ticari araçlarını yenilemek isteyen esnaflar için de bu müjde büyük önem taşıyor.

ÖTV'siz Araç Satışı için Son Dakika Açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim öncesinde yaptığı açıklamada ticari araç sahiplerine müjde verirken, muhalefet liderine de gönderme yaparak vaatlerin palavra olmadığını vurguladı. ÖTV'siz araç satışı, şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği ve kamyonla ticari yük taşımacılığı yapan esnaflara yönelik olarak hayata geçiriliyor.

ÖTV'siz Volkswagen Caddy Fiyatları 2023!

2023 model Volkswagen Caddy araçların fiyatları belirlendi. İşte vergisiz sıfır araç fiyatları:

  • 2023 Model Volkswagen Caddy Impression 2.0 TDI 122 PS Manuel Donanım Paketi Satış Fiyatı: 528.000 TL
  • 2023 Model Volkswagen Caddy Impression 2.0 TDI 122 PS DSG Otomatik Donanım Paketi Satış Fiyatı: 557.000 TL
  • 2023 Model Volkswagen Caddy Life 2.0 TDI 122 PS Manuel Donanım Paketi Satış Fiyatı: 584.000 TL
  • 2023 Model Volkswagen Caddy Life 2.0 TDI 122 PS DSG Otomatik Donanım Paketi Satış Fiyatı: 604.500 TL
  • 2023 Model Volkswagen Caddy Style 2.0 TDI 122 PS DSG Otomatik Donanım Paketi Satış Fiyatı: 630.500 TL

ÖTV'siz Volkswagen Caddy Şartları ve Başvuru Süreci

ÖTV'siz araç satışından sadece şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği ve kamyonla ticari yük taşımacılığı yapan esnaf yararlanabilecek. Ancak bu destekten yararlanacak esnaflar, yalnızca aynı cins taşıtlarını yenileyebilecekler. Hususi araç alımına izin verilmeyecek ve düzenlemelerin tamamlanmasının ardından başvurular başlayacak.

Benzer Haberler
Tunç Satıroğlu ağzından baklayı çıkardı! Altın borcu olanlar akılları başlardan alacak haberi verdi! Tunç Satıroğlu ağzından baklayı çıkardı! Altın borcu olanlar akılları başlardan alacak haberi verdi!
2023 YKS üniversite tercihi yapacaklar dikkat: İşte burs veren kurum, vakıf ve dernekler 2023 YKS üniversite tercihi yapacaklar dikkat: İşte burs veren kurum, vakıf ve dernekler
2. Torba Yasa müjdesiyle her şey gönlünüzce olacak! Sigorta girişi 2000 - 2008 arası olanlara erken emeklilik ayyuka çıktı! 45-46-47 yaşında... 2. Torba Yasa müjdesiyle her şey gönlünüzce olacak! Sigorta girişi 2000 - 2008 arası olanlara erken emeklilik ayyuka çıktı! 45-46-47 yaşında...
SGK flaş olarak 2000, 2008 sigortalılara açıklama yaptı! Prim tablosu baştan aşağı değişti! İHYA olacaksınız! SGK flaş olarak 2000, 2008 sigortalılara açıklama yaptı! Prim tablosu baştan aşağı değişti! İHYA olacaksınız!
Az önce açıklandı! İBB sosyal yardım başvuru ekranı! Başvuran herkese nakit para ve gıda yardımı yapılacak Az önce açıklandı! İBB sosyal yardım başvuru ekranı! Başvuran herkese nakit para ve gıda yardımı yapılacak
Tüm yatırımcılar bu açıklamayı bekliyordu! Borsa, hisseler yükselecek mi düşecek mi? Tüm yatırımcılar bu açıklamayı bekliyordu! Borsa, hisseler yükselecek mi düşecek mi?
ÇOK OKUNANLAR
Kapalıçarşı'dan altın ve dolar almak isteyenlere kıllandıran uyarı! Bir şeyler olacak diyerek açıkladı!
  • 24-07-2023 19:21

Kapalıçarşı'dan altın ve dolar almak isteyenlere kıllandıran uyarı! Bir şeyler olacak diyerek açıkladı!

Serhat Şensesli müzik dünyasına yeni bir yorum getirmeye devam ediyor.
  • 20-07-2023 11:34

Serhat Şensesli müzik dünyasına yeni bir yorum getirmeye devam ediyor.

2. Torba Yasa müjdesiyle her şey gönlünüzce olacak! Sigorta girişi 2000 - 2008 arası olanlara erken emeklilik ayyuka çıktı! 45-46-47 yaşında...
  • 25-07-2023 12:53

2. Torba Yasa müjdesiyle her şey gönlünüzce olacak! Sigorta girişi 2000 - 2008 arası olanlara erken emeklilik ayyuka çıktı! 45-46-47 yaşında...

Herkesin gözü orada! Borsa ne olacak? Hisseler yükselecek mi düşecek mi? Uzman isim son noktayı koydu!
  • 22-07-2023 20:08

Herkesin gözü orada! Borsa ne olacak? Hisseler yükselecek mi düşecek mi? Uzman isim son noktayı koydu!

Havalara uçuraka haber! Airfryer, Dyson, Mi Robot oldukça ucuza satışa başladı! İşte fiyat listesi
  • 21-07-2023 16:28

Havalara uçuraka haber! Airfryer, Dyson, Mi Robot oldukça ucuza satışa başladı! İşte fiyat listesi