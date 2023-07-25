Cumhurbaşkanı Erdoğan kararını verdi! Volkswagen Caddy için ÖTV'yi sıfırladı! Caddy ÖTV'siz 2023 fiyat listesi ve şartları

Volkswagen Caddy için ÖTV'yi sıfırladı! Caddy ÖTV'siz 2023 fiyat listesi ve şartları... Cumhurbaşkanı Erdoğan kararını verdi- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fırsatçılara karşı sert önlemler alarak araç fiyatları ve konut fiyatlarına müdahale ediyor. Özellikle 2023 genel seçimleri öncesinde verilen sözlerin hayata geçirilmesi, vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. ÖTV'siz araç satışı ve diğer konut fiyatlarına yönelik tedbirler, ülke genelinde büyük bir heyecan yaratıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ÖTV'siz Araç Satışı Müjdesi!

2023 genel seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sıfır araç almak isteyen kişilere yönelik olarak ÖTV'siz araç satışı müjdesi verdi. Bu vaat, seçim döneminde büyük bir ilgiyle karşılandı ve seçim sonrasında hızla hayata geçirilmeye başlandı. Ticari araçlarını yenilemek isteyen esnaflar için de bu müjde büyük önem taşıyor.

ÖTV'siz Araç Satışı için Son Dakika Açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim öncesinde yaptığı açıklamada ticari araç sahiplerine müjde verirken, muhalefet liderine de gönderme yaparak vaatlerin palavra olmadığını vurguladı. ÖTV'siz araç satışı, şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği ve kamyonla ticari yük taşımacılığı yapan esnaflara yönelik olarak hayata geçiriliyor.

ÖTV'siz Volkswagen Caddy Fiyatları 2023!

2023 model Volkswagen Caddy araçların fiyatları belirlendi. İşte vergisiz sıfır araç fiyatları:

2023 Model Volkswagen Caddy Impression 2.0 TDI 122 PS Manuel Donanım Paketi Satış Fiyatı: 528.000 TL

2023 Model Volkswagen Caddy Impression 2.0 TDI 122 PS DSG Otomatik Donanım Paketi Satış Fiyatı: 557.000 TL

2023 Model Volkswagen Caddy Life 2.0 TDI 122 PS Manuel Donanım Paketi Satış Fiyatı: 584.000 TL

2023 Model Volkswagen Caddy Life 2.0 TDI 122 PS DSG Otomatik Donanım Paketi Satış Fiyatı: 604.500 TL

2023 Model Volkswagen Caddy Style 2.0 TDI 122 PS DSG Otomatik Donanım Paketi Satış Fiyatı: 630.500 TL

ÖTV'siz Volkswagen Caddy Şartları ve Başvuru Süreci

ÖTV'siz araç satışından sadece şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği ve kamyonla ticari yük taşımacılığı yapan esnaf yararlanabilecek. Ancak bu destekten yararlanacak esnaflar, yalnızca aynı cins taşıtlarını yenileyebilecekler. Hususi araç alımına izin verilmeyecek ve düzenlemelerin tamamlanmasının ardından başvurular başlayacak.