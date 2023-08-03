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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı! Kredi ve kredi kartı borçları tarih oldu! Vatandaş bayram etti

Cumhurbaşkanı kararıyla deprem bölgesindeki esnafların Halkbank'a olan kredi borçları bir kez daha 6 ay süreyle ertelendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı! Kredi ve kredi kartı borçları tarih oldu! Vatandaş bayram etti
YAŞAM
Yayın Tarihi : 1970-01-01 03:00

Vatandaş bayram etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı! Kredi ve kredi kartı borçları tarih oldu- Cumhurbaşkanı kararıyla deprem bölgesindeki esnafların Halkbank'a olan kredi borçları bir kez daha 6 ay süreyle ertelendi. Daha önce depremden etkilenen 11 il için ilan edilen OHAL durumunda kamu ve özel bankaların kredi borçları 3 ay ertelenmişti. Şimdi ise Cumhurbaşkanı Kararı ile Halkbank'a olan borçları bulunan vatandaşların borç ödemeleri bir kez daha 6 ay süreyle ertelendi.

Borç Ertelenmesi 6 Ay Daha Devam Ediyor

Deprem bölgesindeki esnafların Halkbank'a olan kredi borçları bir kez daha 6 ay süreyle ertelendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, borç erteleme başvuruları 6 Ağustos tarihinde başlayacak ve 3 ay boyunca devam edecek.

Kredi ve kredi kartı borçları tarih oldu! Vatandaş bayram etti

Ertelenme Koşulları ve Başvuru Süreci

Toplam borcu 9,5 milyar lira olan 64 bin 191 esnafın bu ertelemeden faydalanması bekleniyor. Deprem bölgesindeki esnafların ertelemeden yararlanabilmeleri için depremden etkilendiklerini kanıtlayan belgeleri bankaya sunmaları gerekmektedir.

Esnaf ve sanatkârların bu ertelemeden yararlanabilmeleri için 6 Ağustos tarihinden itibaren 3 aylık süre içinde bankaya yazılı başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Ertelenen kredi borçları nedeniyle başvuru süresi sonuna kadar herhangi bir takip işlemi başlatılmayacak, erteleme süresi sonuna kadar da borç tahsilatı gerçekleştirilmeyecektir.

Halkbank, bu karar kapsamında ertelenen kredilerin gelir kaybı tutarlarını, ilgili yıl bütçesine konulan ödenekten karşılayacaktır.

Deprem bölgesindeki esnaflara yönelik bu erteleme kararı, finansal rahatlamayı ve desteklenmeyi amaçlayan önemli bir adımdır. Esnafların bu fırsattan yararlanarak daha güçlü bir şekilde toparlanmaları hedeflenmektedir.

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