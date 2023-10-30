Cumhurbaşkanı Erdoğan fitili yaktı! Dolar ve borsada büyük tehlike! Otomobil çökecek..

Özellikle Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri yakından takip edilmesi gereken bir konu haline geldi. İşte bu yazıda, Filistin mitingi sırasında yaşanan sert açıklamaların Pazartesi günü piyasalara etkilerini ve Türkiye ekonomisine olası sonuçlarını ele alacağız.

Filistin mitingi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı sert açıklamalar, bölgedeki gerilimin büyüdüğünü ve bu gerilimin bölgeye yayılabileceğini gösteriyor. Özellikle Rusya ve İran'ın bu sürece dahil olması, bölgedeki çatışmanın daha da büyümesine yol açabilir. Bu da Türkiye'nin önümüzdeki dönemde bölgedeki çatışmada alacağı mevzi ve konum açısından büyük bir etki yaratabilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları, Batı dünyasının İsrail'in saldırılarına sessiz kaldığını ve bu katliamları görmediğini vurguluyor. Aynı zamanda Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmada sivillerin ölmesine rağmen Batı'nın sessiz kalmasını eleştiriyor. Bu durum, Türkiye ile Batı arasındaki ilişkilerin gerilmesine yol açabilir.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Siz Haçlı Seferi mi istiyorsunuz?" şeklindeki sert ifadesi, Hristiyan dünyası ile İslam dünyası arasındaki gerilimin tırmanmaya başladığını gösteriyor. Bu söylem, bölgedeki gerginliği daha da artırabilir.

Tüm bu gelişmelerin ekonomik piyasalara etkilerini ele aldığımızda, özellikle Türkiye ekonomisi için endişe verici bir tablo ortaya çıkıyor. Öncelikle, dışarıdan gelen sermayeye olan ihtiyacın arttığı bir dönemde, Türkiye'nin bu sermayeyi çekmesi zorlaşıyor. İsrail'e Batı'nın büyük desteği bulunuyor ve Türkiye'nin bu ülkeye karşı sert açıklamaları, yeni sermaye girişini engelliyor.

Ayrıca, mevcut yabancı sermayenin bir kısmının da Türkiye'den çıkabileceği bir dönemde, ekonomik olarak daha da zorlu bir süreçle karşı karşıya kalabiliriz. Bu durum, dolar kurunu ve borsayı olumsuz etkileyebilir.

Türkiye ekonomisi için bir diğer endişe verici faktör ise enflasyonun artışıdır. Seçim öncesi enflasyonun hızla yükselmesi, ekonomik istikrarı tehdit ediyor. Enflasyonun artması, Türk Lirası'nın değer kaybetmesine ve ekonomik belirsizliğin artmasına yol açabilir.