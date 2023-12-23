Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 100 bin TL kira yardımı, 700 bin TL kredi, 800 bin TL hibe

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan vatandaşlara müjde. Erdoğan," Yüzılın dönüşümü İstanbul programı" kapsamında açıklamalarda bulundu. 1,5 milyon TL destek açıklaması yapan Erdoğan, kentsel dönüşüm çağrısı yaptı.

Türkiye'de kentsel dönüşüm seferberliği başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan peş peşe meydana gelen depremler sonrası, riski yüksek olan ve dönümüşe girmesi gereken binalar için İstanbul'a özel dönüşüm programını duyurdu.

350 bin Konut dönüşecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika Yarısı Bizden kampanyasını duyurdu. Erdoğan, “Kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyasına bugüne kadar 1.233.000 bağımsız bölüm için başvuru yapıldı. Yarısı bizden kampanyası ile 350.000 konutun dönüşümünü sağlayacağız. Her bir konut için 1,5 milyon TL destek vereceğiz. Bu destek ile beraber vatandaşlarımızın evlerini yaptırmalarını istiyoruz. Yüzde 100 anlaşma sağlanan binalarda inşaatlara başlıyoruz. Yüzde 50 anlaşma sağlanan binalar için de vatandaşlarımızı komşularını ikna etmeye davet ediyoruz.” dedi.

Vatandaşlara 1,5 MİLYON destek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlara 1,5 milyon TL desteğin verileceğini duyurarak ayrıntıları paylaştı. “Vatandaşlarımıza evlerini dönüştürmeleri için 1,5 Milyon TL destek vereceğiz. Bu desteğin 800 Bin TL’lik kısmı hibe olacak. Bu hibenin 100 Bin TL’sini de kira yardımından oluşuyor. Kalan 700 Bin TL ise kredi şeklinde vatandaşımıza verilecek. Kredi ödemeleri evler yapılıp vatandaşımıza teslim edildikten sonra başlayacak. Vatandaşımız evini yaptıracak ve yeni evine girecek sonra kredi ödemelerine başlayacak.” ifadelerini kullandı.

Deprem riskini unutmayacağız!

İstanbul başta olmak üzere tüm illere dönüşüm konusunda önem verdiklerini ifade eden Erdoğan, “Depreme hazırlık yapmak bizim için tercihten öte zorunluluktur. Depremle burun buruna yaşayan ülkeyiz. Nüfusun yüzde 71'i deprem açısından riskli alanlarda yaşıyor. Ekonomik açıdan da ağır bedeller ödedik. 17 Ağustos depreminin etkilerini yıllarca hissettik. 6 Şubat'ın maliyeti 104 milyar dolardan fazladır. Her depremden sonra yıllarımızı harcadık. Hiçbirimizin depremi hafife alma lüksü olamaz. bu topraklarda yaşamaya devam edeceksek, böyle deprem riskini bir an olsun aklımızdan çıkaramayız. Bunu unutmak demek 17 Ağustos ve 6 Şubat ile yeniden karşılaşmak demektir.” şeklinde konuştu.