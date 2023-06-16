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Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce talimatı verdi! En düşük memur maaşının kaç para olacağı belli oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalarla birlikte memur maaşlarına yönelik zam sürecinin başladığı duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce talimatı verdi! En düşük memur maaşının kaç para olacağı belli oldu!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 16-06-2023 20:51

En düşük memur maaşının kaç para olacağı belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce talimatı verdi- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalarla birlikte memur maaşlarına yönelik zam sürecinin başladığı duyuruldu. Bu açıklamalar, enflasyonla mücadele çalışmalarının yanı sıra maaşlara yapılacak zam konusuna da değindi. Erdoğan, Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlayan herkesin yanlarında olacaklarını ve emeklilerin enflasyon karşısında ezilmeyeceğini vurgulayarak, asgari ücret komisyonunun çalışmalarının başladığını belirtti. Ayrıca memur maaşlarıyla ilgili çalışmalara da başladıklarını ve bu konuda Meclis sürecini yakında başlatacaklarını ifade etti. Detaylar gecce.com.tr'de. 

Zam oranının ne kadar olacağı ise merak edilen konular arasında yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamalarda, en düşük memur maaşının 22 bin TL seviyesine yükseltileceğini duyurmuştu. Bu zam miktarının, maaşlarda yüzde 74'lük bir artış anlamına geldiği belirtildi. Ayrıca maaşlardaki artışın, otomatik olarak memur emeklilerine de yansıtılacağı ifade edildi. Temmuz ayına kadar çalışmaların tamamlanacağı ve zam sürecinin bayramdan önce sonuçlandırılması için çaba harcandığı bilgisi verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce talimatı verdi! En düşük memur maaşının kaç para olacağı belli oldu!

Güncel verilere göre en düşük memur maaşı 12 bin 632 TL seviyesindedir. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre maaşların 22 bin TL'ye çıkması durumunda yüzde 74 oranında bir zam uygulanacak. Bu zam miktarının Temmuz ayında onaylanması bekleniyor ve böylece milyonlarca memurun en düşük maaşı 22 bin TL olarak ödenecek.

Memur maaşlarına yönelik zam sürecinin başlaması, memur kesimi tarafından büyük bir ilgiyle takip edilmektedir. Zam oranlarının belirlenmesi ve maaşların artırılması, çalışanların maddi durumlarını olumlu yönde etkileyecek ve ekonomik refahlarını destekleyecektir. Sürecin hızlı ve adil bir şekilde tamamlanması, memurların motivasyonunu artıracak ve emeklerine karşılık adil bir şekilde ödüllendirileceklerini gösteren bir adım olacak. 

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