Cumhurbaşkanı duyurdu: 15000 TL nakit ödeme verilecek, Emekliye duyurdu

Cumhurbaşkanı duyurdu: 15000 TL nakit ödeme verilecek, Emekliye duyurdu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-04-2024 10:10

Cumhurbaşkanı tarafından duyurulan Yeni emekli kampanyasında 15.000 TL'ye kadar nakit kredi ödemesi verileceği açıklandı. devlet destekli olarak verilecek bu yeni nakit kampanyalarında uygun faiz oranları ile birlikte nakit krediler hesapları hızlı bir şekilde yatırılacaktır. kamu bankaları tarafından başlatılan bu yeni nakit kampanyasında uygun faizlerle kredi işlemlerinizi hemen aynı gün içinde hesabınıza yatırarak kullanabileceğiniz bir kredi bulunmaktadır. 

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan tüm vatandaşları için gerçekleştirilecek olan 15.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyası maaş müşterilerine hızlı bir şekilde verilmektedir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden kredi almak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için uygun faiz oranları ile birlikte kredinizi hesaba yatırarak kullanabilirsiniz. 

3 kamu Bankası tarafından da emekli maaşı alan kişiler mobil uygulamalar ile birlikte Kredi başvurularını gerçekleştirebilecekleri gibi aynı zamanda ihtiyaç kredisi başvurusuna banka şubeleri ve bankanın resmi internet sitesi üzerinden de yapabilmektedir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar ihtiyaç kredisi için başvurularını şubelere gitmeden de yapabilmektedir. 3 kamu Bankası tarafından ihtiyaç kredisi kullanacak olan emeklilerin maaş müşterileri olmaları halinde kullanılabilecekleri bu krediler 36 ay vadeye kadar verilirken ilk taksit ödemesinde de 3 ay ertelemeli yapılacaktır. 

Benzer Haberler
Garanti BANKASI, Akbank, TEB Bankası ve DENİZBANK Ortak Açıklama Yaptı: Gelir Belgesiz 50.000 TL Dağıtacak! Garanti BANKASI, Akbank, TEB Bankası ve DENİZBANK Ortak Açıklama Yaptı: Gelir Belgesiz 50.000 TL Dağıtacak!
RESMİ Gazetede Yayına Girdi: EMEKLİLERE devlet destekli 26-27-28 Nisan Tarihlerinde, 17888 TL Ödeme Var! RESMİ Gazetede Yayına Girdi: EMEKLİLERE devlet destekli 26-27-28 Nisan Tarihlerinde, 17888 TL Ödeme Var!
17 Milyon EMEKLİLER İçin Yeni Duyuru: DEVLET Ödeyecek, 10.000 TL Hesaplarda Olacak, Cumhurbaşkanı AÇIKLADI! 17 Milyon EMEKLİLER İçin Yeni Duyuru: DEVLET Ödeyecek, 10.000 TL Hesaplarda Olacak, Cumhurbaşkanı AÇIKLADI!
25 Nisan Saat 13:30'dan Sonra Ödeme Yatacak, Emekliler Bu Haberi Bekliyordu! 14000 TL Hesaplarda! 25 Nisan Saat 13:30'dan Sonra Ödeme Yatacak, Emekliler Bu Haberi Bekliyordu! 14000 TL Hesaplarda!
Ziraat Bankası 25 Nisan Tarihinde Ödeme Yapacak: TC Kimlik İle Başvuru Yapanlara 100.000 TL Ödeme! Ziraat Bankası 25 Nisan Tarihinde Ödeme Yapacak: TC Kimlik İle Başvuru Yapanlara 100.000 TL Ödeme!
Yarın Sabah 09.00'dan Sonra 10.000 TL Ödeme EMEKLİLERE Verilecek! Son Dakika Açıklandı! Yarın Sabah 09.00'dan Sonra 10.000 TL Ödeme EMEKLİLERE Verilecek! Son Dakika Açıklandı!
ÇOK OKUNANLAR
Kerimcan Durmaz ve Aleyna Tilki böyle partiledi! Olay görüntüler...
  • 20-04-2024 10:14

Kerimcan Durmaz ve Aleyna Tilki böyle partiledi! Olay görüntüler...

Sümeyye Aydoğan ve Atakan Hoşgören birbirini takipten çıkardı!
  • 20-04-2024 21:21

Sümeyye Aydoğan ve Atakan Hoşgören birbirini takipten çıkardı!

Nesrin Cavadzade, cesur paylaşımıyla göz doldurdu!
  • 20-04-2024 09:59

Nesrin Cavadzade, cesur paylaşımıyla göz doldurdu!

İnci Taneleri'nde Dilber'in aşk acısı! Yeni fragman sosyal medyada gündemde
  • 22-04-2024 16:11

İnci Taneleri'nde Dilber'in aşk acısı! Yeni fragman sosyal medyada gündemde

Cumhurbaşkanı Onayladı: 100.000 TL'ye Kadar TC Vatandaşlarına Müjde Verildi!
  • 23-04-2024 12:41

Cumhurbaşkanı Onayladı: 100.000 TL'ye Kadar TC Vatandaşlarına Müjde Verildi!