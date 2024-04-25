Cumhurbaşkanı duyurdu: 15000 TL nakit ödeme verilecek, Emekliye duyurdu

Cumhurbaşkanı tarafından duyurulan Yeni emekli kampanyasında 15.000 TL'ye kadar nakit kredi ödemesi verileceği açıklandı. devlet destekli olarak verilecek bu yeni nakit kampanyalarında uygun faiz oranları ile birlikte nakit krediler hesapları hızlı bir şekilde yatırılacaktır. kamu bankaları tarafından başlatılan bu yeni nakit kampanyasında uygun faizlerle kredi işlemlerinizi hemen aynı gün içinde hesabınıza yatırarak kullanabileceğiniz bir kredi bulunmaktadır.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan tüm vatandaşları için gerçekleştirilecek olan 15.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyası maaş müşterilerine hızlı bir şekilde verilmektedir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden kredi almak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için uygun faiz oranları ile birlikte kredinizi hesaba yatırarak kullanabilirsiniz.

3 kamu Bankası tarafından da emekli maaşı alan kişiler mobil uygulamalar ile birlikte Kredi başvurularını gerçekleştirebilecekleri gibi aynı zamanda ihtiyaç kredisi başvurusuna banka şubeleri ve bankanın resmi internet sitesi üzerinden de yapabilmektedir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar ihtiyaç kredisi için başvurularını şubelere gitmeden de yapabilmektedir. 3 kamu Bankası tarafından ihtiyaç kredisi kullanacak olan emeklilerin maaş müşterileri olmaları halinde kullanılabilecekleri bu krediler 36 ay vadeye kadar verilirken ilk taksit ödemesinde de 3 ay ertelemeli yapılacaktır.