Cumhurbaşkanı açıkladı: Sicili bozuk olan emeklilere 17000 TL ödeme net verilecek!

Cumhurbaşkanı açıkladı: Sicili bozuk olan emeklilere 17000 TL ödeme net verilecek!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 07-01-2024 20:29

Bankalar arasında değişen kampanyalarda, emekli maaş hesapları üzerinden 17.000 TL'ye kadar ödeme imkanı sunan avantajlar dikkat çekiyor. Bu kampanyalar, emeklilere uygun faiz oranlarıyla nakit kredi alma şansı tanıyor. Kredi notu ve kredi sicili uygun olan her emekli, başvuru şartlarına uyduğu takdirde hızlı bir şekilde kredi işlemlerini tamamlayabiliyor ve ödemelerini hesaplarına alabiliyor. Kredi almak isteyenler, 5 dakika içinde başvurularını tamamlayarak kredi miktarını hesaplarına aktarabiliyorlar.

Ziraat Bankası, emekli maaşı alan vatandaşlara yönelik İhtiyaç Kredisi ile 17.000 TL ödeme imkanı sunuyor. Emekliler, internet bankacılığı üzerinden kolayca başvuru yapabiliyor ve bu krediye hızlı bir şekilde ulaşabiliyor. Kredi kampanyasında emeklilere 36 ay vadeli ödeme seçeneği sunuluyor, böylece emekliler şubelere gitmeden kredi işlemlerini tamamlayarak aynı gün içinde ödemelerini alabiliyorlar.

Vakıfbank da emekli maaşı alan vatandaşlara özel olarak 17.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi fırsatı sunmaktadır. Uygun şartları taşıyan emekliler, 36 ay vadeli bu kredi kampanyasına katılarak ihtiyaçları doğrultusunda kredi kullanabiliyorlar. Kredi ödemelerini almak için Vakıfbank'ın mobil uygulamasını kullanarak detayları öğrenebilir ve başvurularını hızlıca tamamlayabilirler.

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