Cumhurbaşkanı açıkladı! Emekliye seyyanen zam, Asgari ücrete büyük zam!

Türkiye'de milyonlarca SSK, Bağkur ve Memur emeklisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve AK Parti'nin müjdesiyle heyecanla bekledikleri 5.000 TL nakit ödemenin ardından, bir diğer sevindirici gelişme de emeklilik maaşlarındaki intibak düzenlemesi oldu. Kasım ayının ilk yarısında yapılan 5.000 TL nakit ödeme, çalışmayan emeklilere umut vermişti. Ancak ek iş ve gelire sahip olan emekliler bu ödülden mahrum kalmıştı. Ancak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti yetkilileri tarafından yapılan yeni açıklama, bu kapsam dışında kalan tüm emeklilere de 5.000 TL nakit ödeme yapılacağı müjdesini içeriyor.

Emekliler için gelen bu müjdeler, intibak düzenlemesi ile sınırlı kalmıyor. Uzun yıllardır beklenen intibak düzenlemesi için nihai aşamaya geçildi. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) tarafından yapılan başvurular sonucunda, 2000 yılı öncesinde ve sonrasında emekli olanlar arasındaki maaş farkının giderilmesi amacıyla taslak halindeki çalışma olgunlaştırıldı. Intibak, bu anlamda bir uyumlaştırma ve kaynaştırmayı ifade ediyor.

Yapılan düzenleme ile 2000 yılından sonra emekli olanların maaşları aylık 2.570 TL ile 5.400 TL arasında artacak. En düşük emekli aylıkları 7.500 TL'den 9.570 TL'ye yükselecek. Bu adım, emekliler arasındaki adaletsizliği gidermeye yönelik atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, yılbaşında yapılacak emekli maaş zammıyla birlikte, emekli maaşlarının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi bekleniyor.

Emeklilerin beklentisi oldukça yüksek. 7.500 TL olarak belirlenen en düşük emekli aylığı, emekliler tarafından eleştirilmiş ve asgari ücretin 11.400 TL'ye yükseltilmesi talep edilmişti.