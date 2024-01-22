Cumhurbaşkanı Açıkladı! Emeklilere 5000 TL ve Üzerinde Ek Ödemeler Hazırlandı! Sabah Başvurular Başladı!

Emeklilere yeni bir haber geldi. Son dakika haberine göre uygun faizlerle ödemeler verilecek!

Cumhurbaşkanı Açıkladı! Emeklilere 5000 TL ve Üzerinde Ek Ödemeler Hazırlandı! Sabah Başvurular Başladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-01-2024 08:49

Emekli vatandaşlar için müjdeli bir haber! Cumhurbaşkanı onaylı ve devlet destekli olarak başlatılan emekli kredisi kampanyası ile, 5000 TL ve üzerinde nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyen emeklilere özel avantajlar sunuluyor. Bu kampanya kapsamında, Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar, 5000 TL ile 50.000 TL arasında 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanma fırsatına sahip olacaklar.

1. Kampanya Detayları ve Başvuru Şartları:

Devlet destekli kampanya, sadece emekli olan vatandaşlara özel olarak sunuluyor. Başvuru yapmak isteyen emeklilerin, emekli maaşlarını Ziraat Bankası, VakıfBank veya Halkbank üzerinden almaları gerekiyor. Bu bankalardan birini tercih eden emekliler, resmi internet sitelerine girerek online başvurularını gerçekleştirebilirler. Kredi notu düşük olan emekliler dahi başvuru yapabilir ve daha önce kredi kullanmış olsalar bile onay alabilirler.

2. Kara Liste ve İcra Durumu:

Ancak, kampanyadan faydalanmak isteyenlerin dikkat etmeleri gereken bir nokta var. Sadece icralık ve avukatlık durumda olan emekliler bu kampanyadan yararlanamıyorlar. Bu durumda olan emekliler, başvuru öncesinde kara listedeki borçlarını kapatmalı ve en yakın banka şubesine giderek emekli maaşları üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirler.

3. Başvuru Sonrası Süreç ve Onay Bilgisi:

Başvuruları tamamladıktan sonra emeklilere, cep telefonlarına hemen bir onay mesajı gönderilecek. Eğer mesaj alınmazsa, başvurunun durumunu öğrenmek için ilgili bankanın müşteri hizmetleri numarası aranabilir. Bu sayede emekliler, başvurularının onay alıp almadığını kolayca öğrenebilecekler.

4. İnternet Bankacılığı Kullanmayanlar İçin Alternatif:

İnternet bankacılığı kullanmayan emekliler ise Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank'ın resmi internet sitelerine girerek güncel kampanyaları inceleyebilir ve ihtiyaç kredisi başvuru formunu eksiksiz doldurarak başvurularını tamamlayabilirler.

5. Kredi Detayları ve Avantajları:

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank, kampanya kapsamında onaylanacak ihtiyaç kredileri için 50.000 TL'ye kadar onay verecekler. 36 ay vadeli olarak sağlanacak bu kredide ayrıca en güzel avantajlardan biri, ilk taksitin 3 ay ertelenmiş olmasıdır. Bu sayede emekliler, kredi kullanmaya başladıktan sonra ilk üç ay boyunca ödeme yapma zorunluluğu olmayacak.

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