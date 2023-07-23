Çifte Maaş Fırsatı: SGK'dan Başvurunuzu Yapın, Hesabınıza Kısa Sürede Maaşınız Yatsın!

Yaşlı, dul ve yetim maaşlarının durumu vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. SGK'nın çifte maaş destek paketi, asgari ücret kadar maaş alanları sevindirecek bir fırsat sunuyor. Yaşlı, dul ve yetimler, çifte maaş imkanından yararlanmak için hemen başvurularını yaparak maaşlarını almaya başlayabilirler.

Kimler Çifte Maaş Fırsatından Yararlanabilir?

Çifte maaş destek paketinden, BAĞ-KUR, SSK ve Emekli Sandığı'na bağlı dul, yetim ve emekliler yararlanabilmektedir. Başvurular için tek şart, emekli, dul veya yetim olmaktır. Eğer dul vatandaşın eşi SSK veya Bağkur'lu ise, maaşının yarısı kendisine ödenirken, eş Emekli Sandığından emekliyse, dul vatandaşa eşinin maaşının %75'i ödeniyor.

Üç Maaşla Rahatlık Sağlayın

Mevzuatta yer alan bir istisna sayesinde bazı kişiler, çifte maaş imkanından üç maaş alarak faydalanabilmektedir. Örneğin, SSK emeklisi olan bir dul vatandaş, aynı zamanda Bağkur'luyken vefat eden eşinin maaşını da alabilir. Bunun yanı sıra Emekli Sandığından emekli olan bir baba, kendi maaşının yanı sıra yetim maaşını da alarak aylık üç maaşla desteklenir.

Çifte maaş fırsatı, yaşlı, dul ve yetim vatandaşlar için önemli bir destek sağlamaktadır. SGK tarafından sunulan bu imkandan yararlanmak için ilgili şartları sağlayan vatandaşların, başvurularını hızlı bir şekilde gerçekleştirerek maaşlarını alabileceğini belirtmek isteriz.