CHP Genel Başkan seçimi 2. tur saat kaçta, ne zaman? Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel kim kazandı?

Sabahın erken saatlerinden itibaren kurultay alanını dolduran partililer, demokrasinin şenlik havasında yaşandığı bu önemli günde, hem partinin geleceğini şekillendirecek kararlar almak hem de genel başkanlık için tercihlerini belirtmek üzere bir araya geldiler. Gün boyunca süren çekişmeli süreçte, mevcut Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parlamentonun güçlü isimlerinden Özgür Özel'in yarışı nefesleri kesti.

Oy Verme İşlemi ve Sonrası

Geleneksel açılış konuşmaları ve delegelerin selamlanmasıyla başlayan kurultay, yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen oylama ile devam etti. Oyların sayımı ve geçerlilik kontrolleri akşam saatlerine dek sürdü. Kurultayı takip eden gazeteciler ve siyasi analistler, oylama sürecinin CHP için bir dönüm noktası olduğunu belirttiler.

21.00 itibariyle başlayan oy verme işleminin sona ermesinin ardından, tüm gözler elektronik panoya çevrildi. İlk turda hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamadığı görüldü. Mevcut başkan Kılıçdaroğlu 664 oy alırken, Özel'in 682 oy ile sürpriz bir çıkış yapması salonu şaşkınlık içinde bıraktı.

İkinci Tur Heyecanı

Seçimlerin ikinci tura kalması, partililer arasında farklı beklentiler ve tahminlerin ortaya çıkmasına neden oldu. İkinci tur oylamasının saat 01.00'da tamamlanacağı ve kısa bir süre sonra sonuçların ilan edileceği duyuruldu.

Politik Arenada Yankılar

Kurultayda dikkat çeken bir başka gelişme ise, Selahattin Demirtaş'a yönelik yapılan güzelleme yarışı oldu. Bu durum, AK Parti kanadından sert eleştirilere neden oldu. AK Parti sözcülerinin, "Şehitlerimizin ruhu sızlıyor" şeklindeki tepkileri, siyasi tartışmaları daha da alevlendirdi.

Kurultayın Sonuçları ve Beklentiler

Kurultayın sonuçları, ikinci tur oylamanın bitmesiyle birlikte netleşecek. Bu sonuçlar, hem CHP içindeki dengeleri hem de Türk siyasetinin genel yapısını etkileyebilecek potansiyele sahip. Genel başkanlık için yarışan her iki adayın da, partinin geniş kesimleri tarafından desteklendiği ve her iki ismin de yenilikçi ve birleştirici bir liderlik vaat ettiği göz önünde bulundurulduğunda, sonucun partinin geleceği üzerinde uzun vadeli etkileri olacağı kesin.