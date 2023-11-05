Advert

CHP Genel Başkan seçimi 2. tur saat kaçta, ne zaman? Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel kim kazandı?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 38. Olağan Kurultayı'nı büyük bir coşku ve rekabet içinde tamamladı. Bugün, partinin geleceğini belirleyecek genel başkanlık seçimi için Ankara Spor Salonu'nda toplanan binlerce delegenin oyları, siyasi gündemin en önemli meselesi haline geldi.

CHP Genel Başkan seçimi 2. tur saat kaçta, ne zaman? Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel kim kazandı?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 05-11-2023 00:27

Sabahın erken saatlerinden itibaren kurultay alanını dolduran partililer, demokrasinin şenlik havasında yaşandığı bu önemli günde, hem partinin geleceğini şekillendirecek kararlar almak hem de genel başkanlık için tercihlerini belirtmek üzere bir araya geldiler. Gün boyunca süren çekişmeli süreçte, mevcut Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parlamentonun güçlü isimlerinden Özgür Özel'in yarışı nefesleri kesti.

Oy Verme İşlemi ve Sonrası

Geleneksel açılış konuşmaları ve delegelerin selamlanmasıyla başlayan kurultay, yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen oylama ile devam etti. Oyların sayımı ve geçerlilik kontrolleri akşam saatlerine dek sürdü. Kurultayı takip eden gazeteciler ve siyasi analistler, oylama sürecinin CHP için bir dönüm noktası olduğunu belirttiler.

21.00 itibariyle başlayan oy verme işleminin sona ermesinin ardından, tüm gözler elektronik panoya çevrildi. İlk turda hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamadığı görüldü. Mevcut başkan Kılıçdaroğlu 664 oy alırken, Özel'in 682 oy ile sürpriz bir çıkış yapması salonu şaşkınlık içinde bıraktı.

İkinci Tur Heyecanı

Seçimlerin ikinci tura kalması, partililer arasında farklı beklentiler ve tahminlerin ortaya çıkmasına neden oldu. İkinci tur oylamasının saat 01.00'da tamamlanacağı ve kısa bir süre sonra sonuçların ilan edileceği duyuruldu.

Politik Arenada Yankılar

Kurultayda dikkat çeken bir başka gelişme ise, Selahattin Demirtaş'a yönelik yapılan güzelleme yarışı oldu. Bu durum, AK Parti kanadından sert eleştirilere neden oldu. AK Parti sözcülerinin, "Şehitlerimizin ruhu sızlıyor" şeklindeki tepkileri, siyasi tartışmaları daha da alevlendirdi.

Kurultayın Sonuçları ve Beklentiler

Kurultayın sonuçları, ikinci tur oylamanın bitmesiyle birlikte netleşecek. Bu sonuçlar, hem CHP içindeki dengeleri hem de Türk siyasetinin genel yapısını etkileyebilecek potansiyele sahip. Genel başkanlık için yarışan her iki adayın da, partinin geniş kesimleri tarafından desteklendiği ve her iki ismin de yenilikçi ve birleştirici bir liderlik vaat ettiği göz önünde bulundurulduğunda, sonucun partinin geleceği üzerinde uzun vadeli etkileri olacağı kesin.

 

Benzer Haberler
Gönül Dağı 113. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Gönül Dağı 113. Bölüm Fragmanı Yayınlandı
Kardeşlerim 104. Bölüm Fragmanı Yayında Kardeşlerim 104. Bölüm Fragmanı Yayında
Bir Dönemin Fenomeni Yalçın Çakır Yıllar Sonra Görüntülendi! Bir Dönemin Fenomeni Yalçın Çakır Yıllar Sonra Görüntülendi!
CHP genel başkanlık seçimi kim kazandı 2023? CHP genel başkanlık seçimi kim kazandı 2023?
Fenerbahçe Trabzonspor maçı canlı izle bedava Bein Sports 1 canlı izle şifresiz link Fenerbahçe Trabzonspor maçı canlı izle bedava Bein Sports 1 canlı izle şifresiz link
Rakiplere hodri meydan TOGG modelinin yavrusu; 370.790 TL’ye satılıyor Rakiplere hodri meydan TOGG modelinin yavrusu; 370.790 TL’ye satılıyor
ÇOK OKUNANLAR
Şükran Ovalı'nın cesur pozlarına eşi Caner Erkin dayanamadı: Aşksın be aşk
  • 01-11-2023 10:45

Şükran Ovalı'nın cesur pozlarına eşi Caner Erkin dayanamadı: Aşksın be aşk

Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'yı kucakladı sosyal medya yıkıldı
  • 02-11-2023 16:37

Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'yı kucakladı sosyal medya yıkıldı

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan romantik paylaşım
  • 30-10-2023 09:30

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan romantik paylaşım

Zehra Güneş milyonere katıldı, Volkan Demirel'i aradı
  • 30-10-2023 11:42

Zehra Güneş milyonere katıldı, Volkan Demirel'i aradı

Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı! Dünyanın en zengin kadın voleybolcular listesi
  • 03-11-2023 09:05

Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı! Dünyanın en zengin kadın voleybolcular listesi