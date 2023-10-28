Chery Tiggo 7 Pro yeni fiyat listesi şaşkına çevirdi; Polo parasına SUV alın!

Bu araç, geniş aileler için ideal bir tercih olabilir. İşte Chery Tiggo 7 Pro'nun güncel fiyatları ve özellikleri.
Chery Tiggo 7 Pro Fiyatları
Chery Tiggo 7 Pro, ülkemizde üç farklı donanım paketiyle satışa sunuluyor. İşte bu donanım paketlerine göre güncel fiyatları:
- Comfort Donanımı - Fiyatı: 1.195.100 TL
- Luxury Donanımı - Fiyatı: 1.350.000 TL
- Excellent Donanımı - Fiyatı: 1.450.000 TL
Bu fiyatlar, Chery Tiggo 7 Pro'nun başlangıç fiyatlarıdır ve seçtiğiniz donanım paketine göre değişkenlik gösterebilir. Özellikle C-SUV pazarındaki alternatiflerle karşılaştırıldığında, Tiggo 7 Pro'nun rekabetçi fiyatları dikkat çekiyor.
Chery Tiggo 7 Pro Özellikleri
Chery Tiggo 7 Pro, sadece uygun fiyatları ile değil aynı zamanda sunduğu özelliklerle de öne çıkıyor. İşte Tiggo 7 Pro'nun bazı önemli özellikleri:
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Geniş İç Mekan: Bu araç, geniş ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. Ferah iç mekanı ile uzun yolculuklarda konfor sunar.
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Büyük Bagaj Alanı: 475 litrelik bagaj kapasitesi, yolculuklarda fazladan eşyalarınızı taşımanızı kolaylaştırır.
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Çeşitli Donanım Seçenekleri: Comfort, Luxury ve Excellent olmak üzere farklı donanım seçenekleri sunar, böylece ihtiyaca uygun bir seçenek tercih edilebilir.
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Güvenlik Donanımları: Tiggo 7 Pro, güvenlik donanımları ile donatılmıştır ve sürücü ve yolcu güvenliğini ön planda tutar.
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Performans ve Yakıt Verimliliği: Çeşitli motor seçenekleri ile performans ve yakıt verimliliği dengesi sağlar.
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Teslimat Hızı: Chery, stoklarının yeterli olduğunu belirterek müşterilere hızlı teslimat avantajı sunar.
Chery Tiggo 7 Pro, uygun fiyatları, geniş iç mekanı ve çeşitli donanım seçenekleri ile dikkat çeken bir C-SUV modelidir. Değerlendirmeniz gereken bir seçenek olabilir. Unutmayın, tercih edeceğiniz donanım paketi aracın fiyatını etkileyebilir.