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Chery Tiggo 7 Pro yeni fiyat listesi şaşkına çevirdi; Polo parasına SUV alın!

Chery markasının C-SUV segmentindeki temsilcisi Tiggo 7 Pro, uygun fiyatları ve zengin özellikleriyle dikkat çekiyor.

Chery Tiggo 7 Pro yeni fiyat listesi şaşkına çevirdi; Polo parasına SUV alın!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 28-10-2023 15:22

Bu araç, geniş aileler için ideal bir tercih olabilir. İşte Chery Tiggo 7 Pro'nun güncel fiyatları ve özellikleri.

Chery Tiggo 7 Pro Fiyatları

Chery Tiggo 7 Pro, ülkemizde üç farklı donanım paketiyle satışa sunuluyor. İşte bu donanım paketlerine göre güncel fiyatları:

  1. Comfort Donanımı - Fiyatı: 1.195.100 TL
  2. Luxury Donanımı - Fiyatı: 1.350.000 TL
  3. Excellent Donanımı - Fiyatı: 1.450.000 TL

Bu fiyatlar, Chery Tiggo 7 Pro'nun başlangıç fiyatlarıdır ve seçtiğiniz donanım paketine göre değişkenlik gösterebilir. Özellikle C-SUV pazarındaki alternatiflerle karşılaştırıldığında, Tiggo 7 Pro'nun rekabetçi fiyatları dikkat çekiyor.

Chery Tiggo 7 Pro Özellikleri

Chery Tiggo 7 Pro, sadece uygun fiyatları ile değil aynı zamanda sunduğu özelliklerle de öne çıkıyor. İşte Tiggo 7 Pro'nun bazı önemli özellikleri:

  • Geniş İç Mekan: Bu araç, geniş ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. Ferah iç mekanı ile uzun yolculuklarda konfor sunar.

  • Büyük Bagaj Alanı: 475 litrelik bagaj kapasitesi, yolculuklarda fazladan eşyalarınızı taşımanızı kolaylaştırır.

  • Çeşitli Donanım Seçenekleri: Comfort, Luxury ve Excellent olmak üzere farklı donanım seçenekleri sunar, böylece ihtiyaca uygun bir seçenek tercih edilebilir.

  • Güvenlik Donanımları: Tiggo 7 Pro, güvenlik donanımları ile donatılmıştır ve sürücü ve yolcu güvenliğini ön planda tutar.

  • Performans ve Yakıt Verimliliği: Çeşitli motor seçenekleri ile performans ve yakıt verimliliği dengesi sağlar.

  • Teslimat Hızı: Chery, stoklarının yeterli olduğunu belirterek müşterilere hızlı teslimat avantajı sunar.

Chery Tiggo 7 Pro, uygun fiyatları, geniş iç mekanı ve çeşitli donanım seçenekleri ile dikkat çeken bir C-SUV modelidir. Değerlendirmeniz gereken bir seçenek olabilir. Unutmayın, tercih edeceğiniz donanım paketi aracın fiyatını etkileyebilir. 

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