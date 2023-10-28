Chery Tiggo 7 Pro yeni fiyat listesi şaşkına çevirdi; Polo parasına SUV alın!

Bu araç, geniş aileler için ideal bir tercih olabilir. İşte Chery Tiggo 7 Pro'nun güncel fiyatları ve özellikleri.

Chery Tiggo 7 Pro Fiyatları

Chery Tiggo 7 Pro, ülkemizde üç farklı donanım paketiyle satışa sunuluyor. İşte bu donanım paketlerine göre güncel fiyatları:

Comfort Donanımı - Fiyatı: 1.195.100 TL Luxury Donanımı - Fiyatı: 1.350.000 TL Excellent Donanımı - Fiyatı: 1.450.000 TL

Bu fiyatlar, Chery Tiggo 7 Pro'nun başlangıç fiyatlarıdır ve seçtiğiniz donanım paketine göre değişkenlik gösterebilir. Özellikle C-SUV pazarındaki alternatiflerle karşılaştırıldığında, Tiggo 7 Pro'nun rekabetçi fiyatları dikkat çekiyor.

Chery Tiggo 7 Pro Özellikleri

Chery Tiggo 7 Pro, sadece uygun fiyatları ile değil aynı zamanda sunduğu özelliklerle de öne çıkıyor. İşte Tiggo 7 Pro'nun bazı önemli özellikleri:

Geniş İç Mekan : Bu araç, geniş ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. Ferah iç mekanı ile uzun yolculuklarda konfor sunar.

Büyük Bagaj Alanı : 475 litrelik bagaj kapasitesi, yolculuklarda fazladan eşyalarınızı taşımanızı kolaylaştırır.

Çeşitli Donanım Seçenekleri : Comfort, Luxury ve Excellent olmak üzere farklı donanım seçenekleri sunar, böylece ihtiyaca uygun bir seçenek tercih edilebilir.

Güvenlik Donanımları : Tiggo 7 Pro, güvenlik donanımları ile donatılmıştır ve sürücü ve yolcu güvenliğini ön planda tutar.

Performans ve Yakıt Verimliliği : Çeşitli motor seçenekleri ile performans ve yakıt verimliliği dengesi sağlar.

Teslimat Hızı: Chery, stoklarının yeterli olduğunu belirterek müşterilere hızlı teslimat avantajı sunar.

Chery Tiggo 7 Pro, uygun fiyatları, geniş iç mekanı ve çeşitli donanım seçenekleri ile dikkat çeken bir C-SUV modelidir. Değerlendirmeniz gereken bir seçenek olabilir. Unutmayın, tercih edeceğiniz donanım paketi aracın fiyatını etkileyebilir.