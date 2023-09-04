Chery Tiggo 7, 8 Pro ve Omoda 5 Eylül 2023 fiyat listesi göz kamaştırdı! 1.180.000 TL’ye bu özellikte başka araç yok!

Chery, 2023 yılında Türkiye pazarına sunduğu uygun fiyatlı sıfır otomobillerle dikkatleri üzerine çekiyor. Düşük bütçeyle sıfır otomobil sahibi olmayı hedefleyenler için ideal bir seçenek sunan Chery, Eylül ayından itibaren 2023 model otomobillerinin satışına başlamaya hazırlanıyor. Çin merkezli otomotiv üreticisi Chery, Eylül 2023 fiyat listesini açıkladı ve modellerin fiyatlarını Ağustos ayına göre sabit tuttu. İşte Chery'nin Eylül 2023 fiyat listesi:

TIGGO8 PRO

Luxury: 1.490.000 TL

Excellent: 1.590.000 TL

TIGGO7 PRO

Comfort: 1.195.100 TL

Luxury: 1.315.000 TL

Excellent: 1.395.000 TL

OMODA5

Comfort: 1.180.000 TL

Luxury: 1.300.000 TL

Excellent: 1.380.000 TL

Chery'nin uygun fiyatlarıyla dikkat çeken bu modelleri, sıfır otomobil sahibi olmayı düşünenler için cazip bir seçenek sunuyor. Otomobil fiyatlarının sürekli olarak arttığı bir dönemde, Chery'nin uygun fiyat politikası, otomobil almak isteyenler için önemli bir alternatif sunuyor. Eylül ayından itibaren Chery'nin 2023 model otomobilleriyle ilgilenenler, bu uygun fiyatlı seçenekleri değerlendirebilirler.