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Chery fiyat listesi vatandaşları mest etti! Omada5, Tiggo7 Pro, Tiggo8 Pro fiyatları zamlandı ama diğerlerinden ucuz!

Chery'nin fiyatlarına yapılan zam sonrasında fiyat listesi yayınlandı. Yeni fiyat listesinde Chery araçlarının artık daha yüksek seviyelerde olduğu görülmektedir.

Chery fiyat listesi vatandaşları mest etti! Omada5, Tiggo7 Pro, Tiggo8 Pro fiyatları zamlandı ama diğerlerinden ucuz!
Yayın Tarihi : 2023-07-10 13:40

Omada5, Tiggo7 Pro, Tiggo8 Pro fiyatları zamlandı ama diğerlerinden ucuz! Chery fiyat listesi vatandaşları mest etti-Chery'nin fiyatlarına yapılan zam sonrasında fiyat listesi yayınlandı. Yeni fiyat listesinde Chery araçlarının artık daha yüksek seviyelerde olduğu görülmektedir. Ancak hala muadillerine göre daha uygun fiyatlarla satışa sunuldukları dikkat çekiyor. İşte Chery'nin güncel fiyat listesi:

TİGGO8 PRO FİYAT LİSTESİ

  • TIGGO8 PRO Luxury: 1 milyon 450 bin TL
  • TIGGO8 PRO Excellent: 1 milyon 550 bin TL

TİGGO7 PRO FİYAT LİSTESİ

  • TIGGO7 PRO Comfort: 1 milyon 175 bin TL
  • TIGGO7 PRO Luxury: 1 milyon 255 bin TL
  • TIGGO7 PRO Excellent: 1 milyon 315 bin TL

OMADA5 FİYAT LİSTESİ

  • OMADA5 Comfort: 1 milyon 160 bin TL
  • OMADA5 Luxury: 1 milyon 240 bin TL
  • OMADA5 Excellent: 1 milyon 300 bin TL

Chery'nin yeni fiyat listesine göre, TİGGO8 PRO, TİGGO7 PRO ve OMADA5 modellerinin fiyatları 1 milyon liranın üzerine çıkmıştır. Bu zamla birlikte Chery araçlarının fiyatlarının arttığı görülmektedir. Potansiyel alıcılar, fiyat listesini gözden geçirerek tercihlerini yapabilirler.

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