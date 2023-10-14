Cep telefonunuzdan Whatsapp'a gelen bu linke sakın tıklamayın: 28.947 TL'nizi alıyorlar

Ordu Altınordu'da 11 Ekim günü yaşanan bir olayda, bir kadın bu tür bir dolandırıcılığa maruz kalmıştır. Bu makalede, benzer durumları yaşamamak için neler yapmanız gerektiği hakkında bilgi vereceğiz.

Dolandırıcılığın Detayları

11 Ekim günü, Ordu Altınordu'da yaşanan olayda, bir kadın olan A.E, Whatsapp üzerinden bir tanıdığının gönderdiği bir indirim linkini yanlışlıkla açmıştır. Link, bir internet sitesine ait gibi görünse de, kadın bu tür dolandırıcılıkların artış gösterdiği dönemlerde olduğumuzu düşünerek şüpheli davranmıştır. Ne yazık ki, bu durum onu koruyamamıştır.

Linki tıkladıktan sadece birkaç dakika sonra, kadının kredi kartından farklı firmalara toplamda 28.947 TL çekilmiş ve ayrı ayrı alışverişler yapılmıştır. Kadın bu durumu fark ettiğinde hemen bankaları arayarak kartlarını kapattırmıştır. Ancak, dolandırıcılar bu noktada pes etmemişler ve kadının kartları tekrar kullanılmaya çalışılmıştır.

Dolandırıcılık Yöntemleri

Whatsapp dolandırıcıları, maalesef her geçen gün daha da sofistike hale gelmektedir. Bu tür dolandırıcılık olaylarından korunmak için, bu yöntemleri anlamak önemlidir:

Sahte İndirim Linkleri

Dolandırıcılar, kurbanlarına sahte indirim linkleri göndererek onları kandırmaya çalışırlar. Bu linkler, güvenilir sitelere benzer görünebilir, ancak dikkatli olunmalıdır.

Kişisel Bilgileri Çalma

Dolandırıcılar, kredi kartı bilgileri gibi kişisel bilgileri ele geçirmeye çalışırlar. Bu bilgilere erişim sağladıklarında, kurbana büyük zararlar verebilirler.

Sosyal Mühendislik

Sosyal mühendislik, dolandırıcıların kurbanlarını manipüle etme yöntemidir. Kurbanlarına güvendikleri birini taklit ederek onları yanıltırlar.

Nasıl Korunmalısınız?

Whatsapp dolandırıcılığına karşı korunmak için aşağıdaki adımları takip etmek önemlidir:

Linklere Dikkat Edin

Whatsapp üzerinden gelen linklere tıklamadan önce, linkin kaynağını doğrulayın. Eğer link şüpheli görünüyorsa, tıklamaktan kaçının.

Kişisel Bilgilerinizi Paylaşmayın

Kimseye kredi kartı bilgilerinizi veya diğer kişisel bilgilerinizi vermeyin. Güvendiğiniz kişiler dışında kimseye bu tür bilgileri paylaşmayın.

Şüpheli İletilere Dikkat

Whatsapp üzerinde size garip gelen veya beklenmeyen mesajlar veya bağlantılar geldiğinde dikkatli olun. Şüpheli iletileri açmaktan kaçının.

Hemen Yetkililere Başvurun

Eğer dolandırıcılarla karşılaşırsanız, hemen bankanızı ve yerel polisi bilgilendirin. Hızlı bir tepki, zararınızın daha da büyümesini engelleyebilir.