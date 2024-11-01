Cem Yılmaz'dan yeni reklam anlaşması

Son olarak Erşan Kuneri’nin ikinci sezonuyla seyirci karşısına çıkan Cem Yılmaz, reklam dünyasının da aranan yüzlerinden olmaya devam ediyor. Ünlü komedyen, yeni bir reklam anlaşmasına imza atarak bu kez popüler bir kahve zincirinin yüzü oldu. Markayla bir yıllık sözleşme imzalayan Yılmaz, kahve zincirinin özel gofretini tanıtacak.

Esprili sahnelerle süslenecek olan reklam filmi için kamera karşısına geçmeye hazırlanan Cem Yılmaz, her zamanki mizah anlayışıyla izleyicilere keyifli anlar yaşatacak. Yeni reklam filmi, ünlü komedyenin sempatik üslubuyla kahve tutkunlarına seslenmeye hazırlanıyor.