Cem Yılmaz’a Nişantaşı’nda Beddua: "Allah Belanı Versin!"

Cem Yılmaz, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda yaşadığı ilginç bir olayla gündeme geldi. Diş tedavisi için gittiği klinikten çıkan ünlü komedyen, kendisinden yardım isteyen bir dilencinin beklenmedik bedduasıyla karşılaştı. O anlar ise çevredeki insanlar tarafından şaşkınlıkla izlendi.

Cem Yılmaz ve Tuhaf Olay

Cem Yılmaz, diş tedavisi sonrasında Nişantaşı'ndaki klinikten çıkarken hızlı adımlarla aracına doğru ilerledi. O sırada yanına yaklaşan bir dilenci, Yılmaz’dan yardım istedi. Dişi nedeniyle konuşamayan komedyen, dilencinin talebine olumsuz yanıt verdi. Ancak, bu durum yaşlı adamın tepkisini çekti.

Beddua Anı

Dilenci, Cem Yılmaz’dan yardım alamayınca sinirli bir şekilde bağırarak, “Allah belanı versin!” diyerek beddua etti. Yılmaz, dilencinin sözlerine tepkisiz kalırken, şoförü hemen kapıyı kapatarak aracı hareket ettirdi. O sırada Yılmaz, hiçbir şekilde tepki vermeyerek olay yerinden uzaklaştı.

Tepkisiz Kaldı, Olay Sonrası Evine Döndü

Cem Yılmaz, yaşanan olayın ardından bedduaya hiç karşılık vermedi ve hızlıca evinin yolunu tuttu. Komedyenin, dilencinin bedduasına nasıl tepki vereceği merak edilirken, Yılmaz’ın sakin tavrı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.