Cem Belevi'den İrem Derici'ye yanıt: "Mağdur edebiyatı yapmasın..."

İrem Derici'yi aldattı mı? Cem Belevi konuştu!

İrem Derici, Cem Belevi'ye racon kesti: "Alevler attığın influencerlar..."

Cem Belevi, Okan Üniversitesi Yılın En’leri Ödül Töreni’nde En İyi Şarkıcı ödülünü aldı. Tören öncesi magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan şarkıcı son dönemde magazin gündemine bomba gibi düşen iddialarla ilgili soruları da cevap verdi.Daha önce İrem Derici'yi aldattığı yönünde çıkan haberleri yalanlayan şarkıcı, "Çok değerli bir meslektaşım ve çok güzel bir yüreği var. Onu ne sinirlendirdi ne öfkelendirdi bilmiyorum. Bir şeyler paylaşmış. Ama ben kendisini çok sevdim. Hepimiz inişli çıkışlı ilişkiler yaşıyoruz. Yürütemedik olmadı. Ben aşk şarkıları yazan ve aşkı dolu dolu yaşayan bir adamım. Bu cümleleri kabul etmiyorum. Aldatma yok. Benim aşka bakış açım bu değil" diye konuşmuştu.Cem Belevi'nin bu açıklamaları İrem Derici'yi daha da kızdırmış, güzel şarkıcı yeni bir paylaşımda bulunarak "Ben bi' kaç saat uyuyup uyanıp her şeyi anlatayım ya, sıktı artık bu sahtekarlık. A'dan Z'ye şöyle ses kayıtlarıyla mis gibi he ne dersin? "Yaz sonuna kalmaz İrem'i şutlarım zaten, şu takvimi bi' doldurayım şimdi kötü çocuk imajı çizemem" mi olsun ilk konumuz yoksa alevler attığın influencer’lar mı sen seç. Ya da direkt itiraf ettiğin ihanetten de girebilirim mevzuya bana fark etmez" demişti.Cem Belevi'ye İrem Derici'nin bu sözleri hatırlatıldı. Şarkıcı önce "Siz ne biliyorsanız ben de o kadarını biliyorum" dedi. Daha sonra magazin muhabirlerin ısrarlı soruları üzerine “Herkes haddini bilsin, mağdur edebiyatı yapmasın" diye konuştu.