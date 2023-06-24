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Cebinde Ziraat Bankası kartı olanlara 26000 TL 3 sene vadeli ödeme başladı! TC kimlik ile sorgulama yapın!

Ziraat Bankası, müşterilerine özel olarak hazırlanan yeni kampanya ile 36 ay vadeli ve 26.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi fırsatı sunuyor.

Cebinde Ziraat Bankası kartı olanlara 26000 TL 3 sene vadeli ödeme başladı! TC kimlik ile sorgulama yapın!
Yayın Tarihi : 2023-06-24 22:03

TC kimlik ile sorgulama yapın! Cebinde Ziraat Bankası kartı olanlara 26000 TL 3 sene vadeli ödeme başladı-  Ziraat Bankası, müşterilerine özel olarak hazırlanan yeni kampanya ile 36 ay vadeli ve 26.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi fırsatı sunuyor. Banka, resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurduğu kampanya ile ocak ayı sonuna kadar devam edecek ve yalnızca bireysel müşteriler bu avantajdan yararlanabilecek.

Özellikle emekli maaşı alan bireyler için düzenlenen bu kampanyada, 26.000 TL kredi kullanmak isteyenlerin başvurularını yapabilmeleri için Ziraat Bankası şubelerine gitmeleri gerekmektedir. Başvuru için ön şart olarak emekli maaşını Ziraat Bankası'ndan alan müşteriler öncelikli olarak değerlendirilmektedir. Eğer emekli maaşınız Ziraat Bankası üzerinden alıyorsa ve daha önce kredi kullanıp düzenli ödemeler yapmışsanız, gelir belgesi olmadan bu krediye başvurabilir ve hesabınıza hızlı bir şekilde yatırabilirsiniz.

Emekli, sigortalı veya devlet memuru olan tüm vatandaşlar, başvurularını gerçekleştirerek onay alabilecekleri bu kampanyalardan faydalanabilirler. Ayrıca Ziraat Bankası gibi diğer kamu bankaları olan VakıfBank ve Halkbank üzerinden de detaylı bir şekilde kredi başvurularını gerçekleştirebilir ve diğer bankalara göre daha düşük faiz oranlarından yararlanarak işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Cebinde Ziraat Bankası kartı olanlara 26000 TL 3 sene vadeli ödeme başladı! TC kimlik ile sorgulama yapın!

Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak için 26.000 TL'ye kadar olan krediyi üç ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak kullanmak istiyorsanız, şubelere gitmenize gerek kalmadan hızlı bir şekilde başvurunuzu yapabilirsiniz. İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurunuzu gerçekleştirdiğinizde istediğiniz zaman 3 ay erteleme imkanıyla 26.000 TL ihtiyaç kredisine sahip olabilirsiniz.

36 ay vadeli olarak verilen ihtiyaç kredisinde ilk taksit ödemesini erteledikten sonra düşük faiz oranlarıyla kredi kullanma imkanına sahip olursunuz. Ziraat Bankası kartı kullanıcısı olan herkes, internet bankacılığı şifresi oluşturarak veya Ziraat Bankası mobil uygulamasını kullanarak kredi başvurusunu kolayca gerçekleştirebilir.

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