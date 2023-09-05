CarrefourSA'da sezon açıldı! Çipura 140 TL, Levrek ise 149 TL'ye satılıyor! Vatandaşlar kilo kilo alıyor!

Bu hafta itibariyle Omega yağ asitleri bakımından zengin balıkların fiyatlarında ciddi indirimler yapılıyor. Balıkseverler için müjdeli haber: Çipura artık sadece 140 TL, Levrek ise 149 TL'ye satılıyor. Hafta sonunu özel kılan bu indirimler, yüzde 30'luk bir fiyat avantajı sunuyor.

CarrefourSA'nın sunduğu bu indirimler, sağlıklı beslenme konusunda tercihini balıklardan yana kullananlar için önemli bir fırsat. Omega yağ asitleri, vücudumuz için hayati öneme sahiptir ve bu tür balıklar bu değerli besin maddesini bolca içerirler. Dolayısıyla, bu indirimlerle balık tüketimi artırılabilir ve sağlıklı yaşam tarzını benimsemek isteyenler için ideal bir seçenek sunulmuş olur.

CarrefourSA marketlerindeki bu balık indirimleri, alışveriş listelerini yenileyerek sağlıklı ve lezzetli yemekler hazırlamak isteyenler için büyük bir fırsat. Hafta sonu planlarınızı yaparken bu indirimleri göz önünde bulundurarak sofranızı Omega yağları ile zenginleştirebilirsiniz.

CarrefourSA: Sağlıklı Yaşamın Destekçisi

Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinden biri olan CarrefourSA, balık ürünlerinde müşterilerine büyük bir fırsat sunuyor. Bugün itibariyle Omega yağ asitleri bakımından zengin olan ve özellikle hafızayı güçlendirdiği bilinen balıklarda ciddi indirimler başladı. Bu indirimler hem mağazalarda hem de online alışveriş platformunda geçerli olacak. Sağlık uzmanları, gelişim çağındaki bireyler için haftada en az 2 kez, yetişkinler içinse haftada en az 1 kez balık tüketmeyi öneriyor. CarrefourSA, bu öneriyi dikkate alarak çipura ve levrek gibi sevilen balık türlerine yönelik büyük indirimlerle müşterilerine yüzde 30'a varan fiyat avantajları sunacak. Balık, Omega yağ asitleri açısından oldukça zengin bir kaynaktır ve sağlıklı bir yaşam tarzını desteklemek isteyenler için önemlidir. CarrefourSA marketlerindeki bu indirimler, hem sağlık hem de lezzet açısından ideal bir fırsat sunuyor.

Balıkseverler için bu indirimler, sofralarını Omega yağları ile zenginleştirmek isteyenler için harika bir fırsat olarak öne çıkıyor. CarrefourSA'nın sunduğu bu indirimleri kaçırmadan, sağlıklı ve lezzetli yemekler hazırlamak için market alışverişinizi planlayabilirsiniz.

CarrefourSA marketleri, müşterilerine cazip indirimler sunmaya devam ediyor. Bu hafta itibariyle, vücut için son derece faydalı olan Omega yağ asitleri bakımından zengin balık ürünlerinde büyük indirimler başladı. CarrefourSA marketleri, balıkseverler için müjdeli haberlerle dolu!

Fiyat Avantajlarıyla Sağlıklı Beslenme

CarrefourSA, 300 ila 400 gram boyutlarına sahip çipura balıklarının fiyatını 189,99 TL'den 139,99 TL'ye çekerek yüzde 26'lık bir indirim sağladı. Aynı boyuttaki levrekler için de yüzde 21'lik bir indirim uygulandı ve fiyatları 189,99 TL'den 149,99 TL'ye düşürüldü.

Bu indirimler, özellikle Omega yağ asitlerini bolca içeren ve hafızayı güçlendirdiği bilinen balık tüketmeyi tercih edenler için büyük bir fırsat sunuyor. Sağlığınızı düşünüyorsanız ve lezzetli yemekler arıyorsanız, CarrefourSA marketlerindeki bu indirimleri değerlendirebilirsiniz.

Balıkseverler için bu indirimler, sofralarını Omega yağları ile zenginleştirmek isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat. CarrefourSA'nın sunduğu bu indirimlerle sağlıklı ve lezzetli yemekler hazırlamak artık daha uygun bir seçenek haline