Carrefoursa flaş olarak duyurdu! Vatandaşlar akın etti! Yüzlerce üründe bir alana bir bedava kampanyası! 3.50 TL, 4.25 TL...

Yüzlerce üründe bir alana bir bedava kampanyası! Carrefoursa flaş olarak duyurdu! Vatandaşlar akın etti- Carrefoursa, Dünya Çikolata Günü'ne özel bir indirim kampanyası düzenlediğini duyurdu. Kampanya kapsamında, Carrefoursa Kart sahipleri, 1 çikolata alımlarında ikincisi ücretsiz olarak sahip olabilecekler.

Carrefoursa'nın Dünya Çikolata Günü indirim kampanyası çerçevesinde sunulan çeşitli çikolatalar arasında Ülker Cocostar Hindistan Cevizli Bar, Ülker Metro Kaplamalı Bar, Şölen Ozmo Cornet Sütlü, Nestle Damak Gece Tablet Kare, Ülker Çikolata Antep Fıstıklı Kare, Ülker Piko Portakallı Kaplamalı Bar, Eti Petito Çikolata, Ülker Napoliten Çikolata, Ülker Caramio Karamelli Kare Çikolata, Ülker Albenı 4'Lu Paket, Snickers Çikolata, Şölen Ozmo Cornet, Ülker Albeni Büyük Boy Bar, Petito Bitter Sütlü Çubuk Çikolata, Nestlé 1927 Yüksek Kakaolu Bitter Çikolata, Eti Çikolata Keyfi Antep Fıstıklı Uzun, Ülker Albeni Viva Beyaz Çikolata Kaplı Bar, Kinder Ferrero Kınder Joy T1 Erkeklere Özel, Ülker Albeni, M&M's Çikolatalı, Şölen Ozmo Burger, Eti Fındıklı Kare Çikolata, Ülker Baton Çikolata Antep Fıstıklı, Ülker Tablet Çikolata Sütlü, Ülker Caramio Karamelli Baton Çikolata, Eti Karam Çikolata Keyfi, Petito Mini Çekmeceli Çikolata, Eti Wanted Bumba, Eti Petito Bol Sütlü Gofret, Ülker Kanky Sütlü Krema Dolgulu Mini Yumurta gibi seçenekler yer almaktadır.

Bu özel indirim kampanyasıyla Carrefoursa, müşterilerine çeşitli çikolata seçeneklerinde avantajlı bir alışveriş deneyimi sunmayı hedefliyor. Kampanya kapsamında Carrefoursa Kart sahipleri, sevdikleriyle paylaşmak veya kendilerine küçük bir lezzet molası vermek için çikolata tercihlerini yaparken ikinci çikolatayı ücretsiz olarak elde edebilecekler.

Bu özel kampanyadan yararlanmak isteyen müşteriler, Carrefoursa mağazalarına uğrayarak çikolata seçimlerini yapabilirler. Carrefoursa Kart kullanarak yapılan alışverişlerde ikinci çikolata ücretsiz olarak sunulacak.

Kampanya kapsamında sunulan çeşitli çikolata markaları ve fiyatları şu şekildedir:

Ülker Cocostar Hindistan Cevizli Bar 28 G: 3,50 TL

Ülker Metro Kaplamalı Bar 36 G: 4,25 TL

Şölen Ozmo Cornet Sütlü 25 Gr: 6,00 TL

Nestle Damak Gece Tablet Kare 60 G: 24,50 TL

Ülker Çikolata Antep Fıstıklı Kare 65 Gr: 23,00 TL

Ülker Piko Portakallı Kaplamalı Bar 18 Gr: 3,00 TL

Eti Petito Çikolata 16 Gr.: 4,50 TL

Ülker Napoliten Çikolata 33 G: 8,50 TL

Ülker Caramio Karamelli Kare Çikolata 55 Gr: 9,50 TL

Ülker Albenı 4'Lu Paket 160g: 19,00 TL

Snickers Çikolata 50 G: 13,00 TL

Şölen Ozmo Cornet 25 Gr: 6,50 TL

Ülker Albeni Büyük Boy Bar 52 G: 6,00 TL

Petito Bitter Sütlü Çubuk Çikolata 15 Gr: 4,50 TL

Nestlé 1927 Yüksek Kakaolu Bitter Çikolata %82 Kakao 60 G Kare: 18,50 TL

Eti Çikolata Keyfi Antep Fıstıklı Uzun 36 G: 10,75 TL

Ülker Albeni Viva Beyaz Çikolata Kaplı Bar 36 G: 5,00 TL

Kinder Ferrero Kınder Joy T1 Erkeklere Özel 20 G: 15,90 TL

Ülker Albeni 40 G: 5,00 TL

M&M's Çikolatalı 45 Gr: 19,00 TL

Şölen Ozmo Burger 36 G: 7,50 TL

Eti Fındıklı Kare Çikolata 60 G: 17,00 TL

Ülker Baton Çikolata Antep Fıstıklı 32 G: 14,15 TL

Ülker Tablet Çikolata Sütlü 70g: 18,00 TL

Ülker Caramio Karamelli Baton Çikolata 35 Gr: 6,00 TL

Eti Karam Çikolata Keyfi 60 G: 16,00 TL

Petito Mini Çekmeceli Çikolata 32 G: 10,50 TL

Eti Wanted Bumba 32 G: 5,75 TL

Eti Petito Bol Sütlü Gofret 26 G: 5,50 TL

Ülker Kanky Sütlü Krema Dolgulu Mini Yumurta 70 g: 22,00 TL

Carrefoursa'nın sunduğu bu özel kampanya sayesinde çikolata tutkunları bir alana bir bedava fırsatından yararlanarak lezzetli çikolatalarla kendilerini şımartabilirler. Kampanyadan faydalanmak isteyen müşteriler, Carrefoursa mağazalarına uğrayarak seçtikleri çikolataları uygun fiyatlarla satın alabilirler.